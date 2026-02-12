Skip to content
Region auswählen:
/ ©Montage: Pexels.com/ Rotes Kreuz Steiermark
Bild auf 5min.at zeigt einen Skifahrer und drei Rettungssanitäter.
Bei einem Unfall auf einer Schipiste in Osttirol wurde eine Frau schwer verletzt.
St. Veit im Defereggental/Osttirol
12/02/2026
Zeugenaufruf

64-Jährige nach Pisten-Crash schwer verletzt: Polizei bittet um Hinweise

Heute Mittag kam es in Osttirol zu einem Schiunfall, bei dem eine Frau von einem Schifahrer angefahren und dadurch schwer verletzt wurde. Der Unbekannte fuhr weiter, weshalb die Polizei nun um Hinweise bittet.

von Marlene Dorfer Das Bild auf 5min.at zeigt die Online-Redakteurin Marlene Dorfer.
1 Minute Lesezeit(157 Wörter)

Am heutigen Donnerstag, gegen 12.40 Uhr, war eine 64-jährige Österreicherin mit ihren Schiern auf der roten Piste Nr. 3 im Schigebiet „Skizentrum St. Jakob i. D./Brunnalm“ in St. Veit im Defereggental talwärts unterwegs. Auf Höhe der Schihütte „Mooseralm“ setzte sie im Bereich der Pistenmitte gerade zu einem Rechtsschwung an als sie von einem unbekannten Schifahrer von hinten angefahren wurde.

Mann verließ nach kurzem Gespräch Unfallstelle

Beide Personen kamen dadurch zu Sturz, berichtet die Polizei. Der unbekannte Schifahrer, bei dem sich beide Schibindungen öffneten, stand nach dem Zusammenstoß auf, führte noch ein kurzes Gespräch mit der 64-Jährigen und verließ anschließend die Unfallstelle, ohne seine Daten bekanntzugeben. Die Frau erlitt bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen, heißt es weiter. Sie wurde nach der Erstversorgung durch die Pistenrettung ins Tal gebracht und sie begab sich anschießend eigenständig ins Unfallkrankenhaus Klagenfurt.

Zeugenaufruf nach Schiunfall – Hinweise erbeten

Personsbeschreibung:

  • ca. 40–50 Jahre alt
  • männlich
  • orangefarbene Ski (Marke unbekannt)
  • schwarzer Helm
  • schwarzer Skianzug (schwarze Skijacke und schwarze Skihose)
  • sprach mit deutschem Akzent
  • dürfte offensichtlich unverletzt geblieben sein

Zweckdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Lienz unter der Telefonnummer 059133/7230 erbeten.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: