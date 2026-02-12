64-Jährige nach Pisten-Crash schwer verletzt: Polizei bittet um Hinweise

Heute Mittag kam es in Osttirol zu einem Schiunfall, bei dem eine Frau von einem Schifahrer angefahren und dadurch schwer verletzt wurde. Der Unbekannte fuhr weiter, weshalb die Polizei nun um Hinweise bittet.

Bei einem Unfall auf einer Schipiste in Osttirol wurde eine Frau schwer verletzt.

Bei einem Unfall auf einer Schipiste in Osttirol wurde eine Frau schwer verletzt.

Am heutigen Donnerstag, gegen 12.40 Uhr, war eine 64-jährige Österreicherin mit ihren Schiern auf der roten Piste Nr. 3 im Schigebiet „Skizentrum St. Jakob i. D./Brunnalm“ in St. Veit im Defereggental talwärts unterwegs. Auf Höhe der Schihütte „Mooseralm“ setzte sie im Bereich der Pistenmitte gerade zu einem Rechtsschwung an als sie von einem unbekannten Schifahrer von hinten angefahren wurde.

Mann verließ nach kurzem Gespräch Unfallstelle

Beide Personen kamen dadurch zu Sturz, berichtet die Polizei. Der unbekannte Schifahrer, bei dem sich beide Schibindungen öffneten, stand nach dem Zusammenstoß auf, führte noch ein kurzes Gespräch mit der 64-Jährigen und verließ anschließend die Unfallstelle, ohne seine Daten bekanntzugeben. Die Frau erlitt bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen, heißt es weiter. Sie wurde nach der Erstversorgung durch die Pistenrettung ins Tal gebracht und sie begab sich anschießend eigenständig ins Unfallkrankenhaus Klagenfurt.