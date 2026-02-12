„Frühling klopft an“: 14,7 Grad – so warm war es heute in Österreich

Eigentlich haben wir in Österreich noch Winter, den Temperaturen hat das aber scheinbar niemand gesagt. Am Donnerstag, 12. Februar 2026, hatte es nämlich vielerorts zweistellige Plusgrade.

Die Temperaturen werden am Donnerstag, 12. Februar 2026, hier und da fast schon Frühlingsgefühle geweckt haben.

Die Temperaturen werden am Donnerstag, 12. Februar 2026, hier und da fast schon Frühlingsgefühle geweckt haben.

Bei den Temperaturen am heutigen Donnerstag, 12. Februar 2026, werden bei vielen in Österreich schon Frühlingsgefühle aufgekommen sein. Mit 14,7 Grad war es in Pottschach (Gemeinde Ternitz, Niederösterreich) am wärmsten, aber auch zwei Salzburger Messstationen (Freisaal und Flughafen) haben die 14 Grad-Marke geknackt, wie man auf der Website der „GeoSphere Austria“ nun gut sehen kann. Über immerhin noch 13,7 Grad durften sich auch die Menschen in Braunau/Ranshofen (Oberösterreich) und Jenbach (Tirol) freuen. Wo es noch besonders warm für die Jahreszeit war, erfahrt ihr in der folgenden Infobox.

Die wärmsten Orte Österreichs am 12. Februar 2026 Pottschach (NÖ): 14,7 Grad

Salzburg Freisaal: 14,3 Grad

Salzburg Flughafen: 14,1 Grad

Braunau/Ranshofen (OÖ): 13,7 Grad

Jenbach (Tirol): 13,7 Grad

Vöcklabruck (OÖ): 13,6 Grad

Weitra (NÖ): 13,5 Grad

Bad Radkersburg (Steiermark): 13,5 Grad

Mattighofen (OÖ): 13,4 Grad

Weyer (OÖ): 13,4 Grad

Welche Temperaturen hast du am liebsten? Wie im Sommer, über 30 Grad Zwischen 20 und 30 Grad Zwischen 10 und 20 Grad Rund um 0 Grad Wie im Winter, unter 0 Grad Ich nehme es, wie es kommt Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

„Auch im restlichen Land verbreitet zweistellige Plusgrade“

„Der Frühling klopft an“, schreibt daher nun die „Österreichische Unwetterzentrale“ auf Facebook. Denn: „Auch im restlichen Land gab es verbreitet zweistellige Plusgrade.“ Diese Aussage untermauert man dann auch noch mit einer Karte.

Wetterumschwung bringt Kälte und Schnee nach Österreich

Bleiben uns die frühlingshaften Temperaturen nun aber erhalten? Kurz und knapp: Nein. Während am Freitag zwar noch einmal bis zu 13 Grad möglich sind, erwartet uns am Wochenende ein regelrechter Wetterumschwung. Am Samstag liegen die Höchsttemperaturen noch knapp im zweistelligen Plusbereich, am Sonntag sind sie deutlich einstellig – Tendenz sinkend. Am Montag frieren wird dann bei Frühtemperaturen von bis zu minus 14 Grad, so die „GeoSphere Austria“ in der Prognose. Immerhin: Die minus 29 Grad aus dem Jänner werden wir wohl recht deutlich verfehlen, kalt wird es aber trotzdem. Dementsprechend wurde für den Nordosten des Landes auch bereits eine Kältewarnung am Sonntag und Montag ausgesprochen. Mit der Kälte kommt dann übrigens auch am Wochenende der Schnee. Mehr dazu hier: „Reichlich Schnee“: Wetterlage stellt sich um, wo Österreich weiß wird.