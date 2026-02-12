600 statt 200 Euro im Monat: Frau bekommt nach Klage Geld nachgezahlt

Eine Oberösterreicherin bezog Pflegegeld der Stufe 1. Doch dann ging es mit ihrem Gesundheitszustand bergab, die Pensionsversicherungsanstalt wollte das aber nicht einsehen. Erst vor Gericht kam es dann zur Lösung.

Die Arbeiterkammer hat der Frau geholfen, zu ihrem Geld zu kommen.

Weil der Gesundheitszustand einer Frau aus dem Bezirk Eferding (Oberösterreich) immer schlechter wurde, hat man um Erhöhung ihres Pflegegeldes der Stufe 1 angesucht. Die Pensionsversicherungsanstalt (PVA) sah das scheinbar jedoch anders, der Antrag wurde daher abgelehnt. Daher wandte sich der verzweifelte Sohn der Frau an die Arbeiterkammer (AK), die schließlich Klage einbrachte.

Frau auf wesentlich mehr Hilfe angewiesen

Und tatsächlich: Der Gutachter bestätigte im Verfahren, dass die Frau auf wesentlich mehr fremde Hilfe angewiesen sei, als das noch im Erstgutachten der PVA der Fall war. Im Zuge einer Wirbelsäulen-Operation seien bei der Frau außerdem mehrere Gebrechen entstanden, auch eine Krebserkrankung wurde angeführt. Schließlich wurde vom Gericht entschieden, dass nicht Stufe 1 sondern Pflegestufe 3 angemessen ist. Zehn Monate nach Antragstellung wurde das Pflegegeld dann schließlich rückwirkend erhöht und nachbezahlt.

Frau bekommt jetzt fast 600 Euro im Monat

Die Frau bekommt dadurch mittlerweile 592,60 Euro statt der 206,20 Euro, die Pflegestufe 1 im Jahr 2026 bringt. Zudem bekommt sie eben auch einiges an Geld nachbezahlt. Für zehn Monate wären das im Jahr 2025 über 3.700 Euro, die sie auf einem Schlag bekommen hat.