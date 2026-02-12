Olympia: Österreichs Rodler holen Silbermedaille

Die Österreicher haben bei Olympia gerade im Snowboardcross richtig abgeräumt. Einmal Gold und einmal Bronze. Nun feierten auch die Rodler einen großartigen Erfolg.

Rodeln: Silber für Österreich

Die Rodel-Teamstaffel muss sich nur Deutschland geschlagen geben und ergatterte eine großartige Silbermedaille. Bronze ging an Italien. Das Duo Egle und Kipp konnte einen Vorsprung dann souverän ins Ziel bringen. Die Italiener sind mit rund drei Zehntel hinter Österreich im Ziel.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.02.2026 um 19:44 Uhr aktualisiert