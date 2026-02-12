Nations-League-Auslosung: Diese Gegner kommen auf Österreich zu

Damit gibt es auch ein Wiedersehen mit einem alten Bekannten. Ex-Teamchef Franco Foda trainiert aktuell nämlich den Kosovo, er führte außerdem das Nationalteam bei der EM 2021 bis ins Achtelfinale, wo erst gegen Italien knapp Schluss war. Die sechs Spiele, die dabei gespielt werden (zwei Mal gegen jeden Gegner, einmal daheim, einmal auswärts) werden übrigens noch dieses Jahr von der Bühne gehen.

Was uns ein gutes Abschneiden bringen könnte

Vier der sechs Spiele finden nämlich von Ende September bis Anfang Oktober statt, die beiden restlichen Partien im November. Der Erste steigt fix in Liga A auf, der Letzte fix in Liga C ab. Der Zweite und Dritte muss jeweils ins Play-Off. Einmal um den Aufstieg, einmal um den Abstieg. Zusätzlich könnte ein gutes Abschneiden bei einer schlechten EM-Qualifikation für 2028 ebenfalls noch von Vorteil sein. Man könnte sich so eine Extrachance erspielen.