Der Freitag startet trüb in Österreich, später zeigt aber sich die Sonne

Am Freitag, dem 13. Februar 2026, zeigt sich das Wetter in Österreich zunächst noch unbeständig. „Vor allem nördlich des Alpenhauptkamms startet der Tag noch mit vielen Restwolken und letzten Regen- oder Schneeschauern“, wissen die Meteorologen der Geosphere Austria. Die Schneefallgrenze liegt dabei um 1.000 Meter Seehöhe. Im Tagesverlauf lockert die Bewölkung zunehmend auf, und vielerorts kommt die Sonne durch. Am längsten trüb bleibt es im Norden des Landes. Der Wind weht von Oberösterreich bis ins Nordburgenland mäßig bis lebhaft aus West, sonst bleibt es eher schwach windig. Die Temperaturen liegen in der Früh zwischen minus 2 und plus 6 Grad, am Nachmittag werden 7 bis 13 Grad erreicht; am mildesten wird es im Südosten.