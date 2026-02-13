Handgreiflichkeiten in Tirol: Polizei muss gleich zweimal ausrücken

Allerhand zu tun hatte die Polizei am Donnerstag in Tirol. Mehrmals mussten die Beamten aufgrund von Körperverletzungen ausrücken. Einmal in eine Après-Ski-Bar in St. Anton am Arlberg und einmal auf die Fernpassstraße.

Gegen 20 Uhr wurden die Beamten der Polizeiinspektion St. Anton am Arlberg in eine Après-Ski-Bar alarmiert. Dort ist ein Streit zwischen mehreren Iren eskaliert. Scheinbar grundlos schlug ein 50-Jähriger zunächst einem 43-Jährigen mit einem Bierglas zumindest zweimal ins Gesicht. „Der Mann wurde dadurch schwer verletzt“, heißt es vonseiten der Polizei. Sein Bruder kam ihm zu Hilfe, indem er wiederum dem 50-jährigen mindestens drei Faustschlägen ins Gesicht verpasste.

Zwei Verletzte nach Auseinandersetzung in St. Anton

Der Security-Dienst schritt ein, konnte die Situation schlichten. Der 43-jährige Ire wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus Zams gebracht. „Der 50-jährige Ire wurde unbestimmten Grades verletzt; lehnte eine Versorgung durch die Rettungskräfte aber ab“, erklärt die Exekutive. „Nach Abschluss der Erhebungen erfolgt Berichterstattung an die zuständigen Behörden.“

Polizei muss heftigen LKW-Streit schlichten

Auch in Nassereith hatte die Polizei keine ruhige Nacht. Auf der Fernpassstraße geriet eine Auseinandersetzung zwischen zwei LKW-Lenkern – einem 46-jährigen Deutschen und einem 49-jährigen Rumänen – außer Kontrolle. „Dabei trat der Rumäne dem Deutschen mit dem Fuß ins Gesicht, wodurch dessen Brille beschädigt, und er selbst verletzt wurde“, schildern die Beamten. Er wurde in der Folge vom Rettungsdienst ebenfalls ins Krankenhaus Zams verbracht. „Nach Abschluss der Erhebungen erfolgt Berichterstattung an die zuständigen Behörden.“