Überholmanöver misslang: Auto krachte zweimal gegen Leitschiene

Ein 20-Jähriger aus dem Bezirk Vöcklabruck lenkte seinen PKW am 12. Februar 2026, gegen 21.30 Uhr, auf der L537 von Sattledt kommend Richtung Steinerkirchen an der Traun. Nachdem der Mann im Bereich Wollsberg, Gemeindegebiet Steinerkirchen an der Traun, einen Wagen überholt hatte, verlor er auf der nassen Fahrbahn die Kontrolle über seinen PKW und prallte links gegen die Leitschiene der A8-Brücke. Anschließend wurde das Fahrzeug nach rechts geschleudert und kollidierte dort ebenfalls mit einer Leitschiene. Der 20-Jährige wurde bei dem Unfall unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung in das Klinikum Wels eingeliefert.