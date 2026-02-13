Alarm in Juweliergeschäft: Alkoholisierter Schmuck-Dieb (29) gefasst

Ein mutmaßlicher Ladendieb hat bereits am Dienstag für einen Polizeieinsatz gesorgt. Der 29-Jährige soll in einem Juweliergeschäft ein Armband gestohlen haben und stand zudem unter Alkoholeinfluss.

Ein 29-jähriger russischer Staatsbürger steht im Verdacht, am 10. Februar 2026, gegen 13.25 Uhr, in einem Juweliergeschäft im Stadtgebiet von St. Pölten ein Armband gestohlen zu haben. Ein Mitarbeiter und ein Security hielten den mutmaßlichen Ladendieb bis zum Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte der Polizei an.

Alkotest positiv, 29-Jähriger festgenommen

Bedienstete der Polizeiinspektion St. Pölten-Bahnhof nahmen den Mann vor Ort vorläufig fest, wobei sich dieser äußerst aggressiv verhielt und Widerstand leistete. Ein mit dem 29-Jährigen durchgeführter Alkotest verlief positiv. Die weiteren Ermittlungen durch Kriminalisten des Stadtpolizeikommandos St. Pölten ergaben, dass der Beschuldigte in den Mittagsstunden des 10. Februar 2026 einen im Stadtgebiet von St. Pölten abgestellten Pkw beschädigt haben soll. Bei der durchgeführten Einvernahme zeigte er sich teilweise geständig. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft St. Pölten wurde der 29-Jährige in die dortige Justizanstalt eingeliefert.

