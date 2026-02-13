Minderjährige als Security bei Fußballspiel in Linz

Bei einem Fußballspiel in Linz hat die Finanzpolizei massive Missstände bei einem Sicherheitsunternehmen aufgedeckt. Minderjährige im Einsatz, manipulierte Daten und dutzende Gesetzesverstöße sorgen jetzt für Ermittlungen.

Eigentlich hätte bei dem Fußballspiel in Linz alles geregelt ablaufen sollen. Laut Sicherheitskonzept waren 176 Sicherheitsmitarbeiter vorgesehen. Als die Finanzpolizei im Zuge einer Schwerpunktkontrolle des Amts für Betrugsbekämpfung vor Ort überprüfte, zeigte sich jedoch ein anderes Bild: Nur 93 Personen konnten tatsächlich angetroffen und kontrolliert werden. Ein erheblicher Teil der eingesetzten Arbeitskräfte war zum Zeitpunkt der Kontrolle nicht mehr vor Ort. Was als Routinekontrolle begann, entwickelte sich rasch zu einem umfangreichen Verfahren.

Dutzende Gesetzesverstöße festgestellt

Insgesamt wurden 84 Übertretungen festgestellt. Darunter 35 Verstöße gegen sozialversicherungsrechtliche Meldepflichten gemäß ASVG. Zusätzlich bezogen 16 Personen gleichzeitig Leistungen aus der Arbeitslosenversicherung. In 17 Fällen fehlten die gesetzlich vorgeschriebenen Arbeitszeitaufzeichnungen. Die Kontrolle brachte damit gravierende arbeits- und sozialrechtliche Missstände im Bereich des eingesetzten Sicherheitsunternehmens ans Licht. Offene Abgaben in Höhe von über 61.000 Euro wurden noch während der Amtshandlung exekutiert.

Minderjährige im Einsatz

Besonders brisant: Zwei der angetroffenen Sicherheitsmitarbeiter waren minderjährig. In diesen Fällen wurde das Geburtsdatum offenkundig manipuliert. Zudem waren zahlreiche Beschäftigte im Einsatz, die nicht über ausreichende Deutschkenntnisse verfügten, um sicherheitsrelevante Anweisungen verständlich entgegennehmen oder weitergeben zu können. Gerade bei einer Großveranstaltung wie einem Fußballspiel ist das ein sensibles Thema.

„Fairness muss absolute Priorität haben“

Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) betont die Bedeutung klarer Regeln: „Ob am Fußballfeld oder abseits davon: Fairness muss absolute Priorität haben. Wer unfaire Praktiken ausübt, um sich einen Vorteil zu verschaffen, gehört bestraft. Die Vielen, die sich an die Regeln halten dürfen nicht benachteiligt sein. Nur wenn alle nach denselben Regeln spielen, kann es einen fairen Wettbewerb geben, der schlussendlich auch zu mehr Gerechtigkeit führt“. Weitere Ermittlungen zu den beteiligten Unternehmen sowie zu den konkreten Beschäftigungsverhältnissen sind im Gange.