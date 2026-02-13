Gefälschte Post-Rechnungen im Umlauf: Ein Klick und dein Geld ist weg

Aktuell versuchen Betrüger mit gefälschten E-Mails im Namen der Österreichischen Post, Empfänger mit angeblichen Paketgebühren von 9,30 Euro zu täuschen. Wer auf den Zahlungs-Button klickt, riskiert in die Falle zu tappen.

Achtung vor gefälschten Post-Rechnungen: Aktuell kursiert eine betrügerische E-Mail, die vorgibt, 9,30 Euro für eine Paketbearbeitung zu verlangen. Ein Klick auf den Zahlungsbutton führt auf eine gefälschte Website, auf der Kriminelle Name, Adresse und vor allem Kreditkartendaten abgreifen. Das Portal Watchlist Internet warnt vor der dreisten Betrugsmasche.

Fake-Post-Nachricht: So läuft die Betrugsmasche ab

Jährlich sind in Österreich über 200 Millionen Post-Pakete im Umlauf. Gerade wegen dieses hohen Sendungsaufkommens nutzen Kriminelle immer wieder gefälschte Gebührenbenachrichtigungen, um Empfänger zu täuschen. Doch wie genau läuft die Betrugsmasche eigentlich ab? „Sie erhalten eine E-Mail mit dem Betreff Österreichische Post Rechnung und einer Rechnungsnummer. Darin steht, dass 9,30 Euro für die Paketbearbeitung offen seien“, erklärt Watchlist Internet.

©Screenshot Watchlist Internet | So könnte eine Betrugsnachricht formuliert sein ©Screenshot Watchlist Internet | Kleine Beträge wie 9,30 Euro sollen Empfänger:innen dazu verleiten, schnell zu zahlen. Solche geringen Rechnungen sind typisch für Phishing-Versuche.

Ein Klick auf den Button „Zahlung“ führt auf eine Website, die das Design der Post imitiert. Dort wird behauptet, dass Ihr Paket von einem internationalen Absender blockiert wurde und eine Zahlung erforderlich sei. Im nächsten Schritt werden Name und Adressdaten abgefragt. Zusätzlich wird Druck aufgebaut: Am rechten Rand erscheint ein Hinweis, dass die Adressbestätigung innerhalb von 24 Stunden erfolgen müsse. „Ein Chatbot soll Seriosität vortäuschen, in unserem Test hat er aber keine Hilfe geboten“, berichten die Experten.

Watchlist gibt Tipps zum Erkennen von Versanddienstleister-Phishing Absender genau prüfen: Kriminelle nutzen oft den Namen „Österreichische Post“. Ein Blick auf die tatsächliche E-Mail-Adresse zeigt meist eine fremde oder kryptische Domain.

Webadresse kontrollieren: Offizielle Seiten der Post enden in der Regel auf post.at.

Direkt im Kundenkonto nachsehen: Melden Sie sich über die offizielle Website an und prüfen Sie dort, ob Gebühren oder eine Sendung offen sind. Zahlen Sie nur dort – nie über E-Mail-Links.

Keine Kreditkartendaten per E-Mail: Die Post verlangt nie sensible Zahlungsinformationen per E-Mail.

Ungereimtheiten beachten: Rechtschreibfehler, seltsame Formulierungen oder fremdsprachige Wörter (z. B. Französisch) deuten oft auf eine Fake-Seite hin.