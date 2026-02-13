Zwölf Firmen-Einbrüche: Kupfer-Bande nach Serien-Einbrüchen gefasst

Seit September 2024 soll eine rumänische Tätergruppe quer durch Österreich Firmen aufgebrochen und Tonnen an Kupfer gestohlen haben. Jetzt klickten für acht Verdächtige die Handschellen.

Was wie ein gewöhnlicher Reifenplatzer aussah, entpuppte sich als entscheidender Hinweis: Am 10. Oktober 2024 blieb ein völlig überladener Kastenwagen nach einem Firmeneinbruch in Fohnsdorf (Bezirk Murtal, Steiermark) auf der S6 liegen. Der rechte Hinterreifen war geplatzt. Die Täter sperrten das Fahrzeug zu und ließen es am Pannenstreifen stehen. Die Flucht setzten sie mit einem zweiten Auto fort. Im Laderaum: große Mengen gestohlenes Kupfer – versteckt unter Decken, Planen und diversen „Alltagsgegenständen“, um bei Kontrollen nicht aufzufallen.

Seit September im Visier

Bereits seit Ende September 2024 ermittelten Kriminalisten des Landeskriminalamts Steiermark gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen aus dem Burgenland gegen die Gruppierung. Insgesamt acht rumänische Staatsbürger im Alter von 29 bis 45 Jahren stehen im Verdacht, in unterschiedlichen Zusammensetzungen gezielt in Firmenobjekte eingebrochen zu haben. Das gestohlene Metall wurde mit Kastenwägen von den Tatorten abtransportiert und ins Ausland gebracht.

©LPD Steiermark Am Grenzübergang Nickelsdorf stellten Ermittler rund 5,5 Tonnen gestohlenes Kupfer sicher. ©LPD Steiermark Acht Verdächtige sollen seit September 2024 mehrere Firmen in ganz Österreich aufgebrochen haben.

Festnahme mit 5,5 Tonnen Kupfer im Gepäck

Am 20. Oktober 2024 reisten erneut drei mutmaßliche Mitglieder der Gruppe nach Österreich ein. Nach einem Einbruch in Hornstein im Burgenland schlugen die Ermittler rasch zu. Am Grenzübergang Nickelsdorf wurden die Männer von Beamten der Landeskriminalämter Steiermark und Niederösterreich angehalten – im Fahrzeug befanden sich rund 5,5 Tonnen Kupfer. Die drei wurden festgenommen. Bei den weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass einer der Verdächtigen erst seit einem Monat aus einer Haft in Deutschland entlassen worden war; ebenfalls wegen eines gleichgelagerten Diebstahls.

EU-Haftbefehle vollzogen

Die Ermittlungen zogen internationale Kreise. Nach umfangreicher Zusammenarbeit konnten fünf EU-Haftbefehle in Deutschland, Rumänien und den Niederlanden vollstreckt werden. Der letzte Tatverdächtige wurde Ende Jänner 2026 nach einem Jahr Haft in Deutschland nach Österreich ausgeliefert und in die Justizanstalt Leoben überstellt.

Zwölf Einbrüche, 250.000 Euro Schaden

Der Tätergruppe konnten insgesamt zwölf Firmeneinbrüche in Österreich nachgewiesen werden – im Burgenland, Wien, Niederösterreich, Salzburg, Tirol und der Steiermark. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf rund 250.000 Euro. „Die Verdächtigen zeigten sich mehrheitlich geständig“, so die Landespolizeidirektion Steiermark abschließend.