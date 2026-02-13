43-Jähriger tot: Mann starb nach tragischem Unfall im Krankenhaus

Der Lenker wurde von Einsatzkräften aus dem Fahrzeug geborgen und mit schweren Verletzungen in das Landesklinikum Mistelbach gebracht. Dort erlag er seinen Verletzungen.

In Mistelbach (Niederösterreich) kam es am 12. Februar 2026, gegen 18.30 Uhr, zu einem schweren Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang. Ein 43-jähriger Mann aus dem Bezirk Mistelbach war auf der B 46 von Schrick in Richtung Lanzendorf unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Dabei geriet das Fahrzeug in den Straßengraben und prallte frontal gegen einen Baum. Durch den Aufprall wurde das Auto zurück auf die Fahrbahn geschleudert und blieb quer auf dem rechten Fahrstreifen stehen.

Lenker tot: Mann erlag im Krankenhaus seinen Verletzungen

Der Lenker wurde von Einsatzkräften aus dem Fahrzeug geborgen und mit schweren Verletzungen in das Landesklinikum Mistelbach gebracht. Dort erlag er seinen Verletzungen. Die genaue Unfallursache wird von der Polizei derzeit noch untersucht. Die B 46 war während der Bergungs- und Aufräumarbeiten teilweise gesperrt.