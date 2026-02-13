Großeinsatz auf Bauernhof in Grieskirchen: 20 Jungrinder tot

Einsatz im Bezirk Grieskirchen: In der Nacht auf den 13. Februar stand ein Vierkanthof lichterloh in Flammen. 13 Feuerwehren rückten mit 185 Kräften aus. Für rund 20 Jungrinder kam jede Hilfe zu spät.

Es ist kurz vor ein Uhr früh, als im oberösterreichischen Bezirk Grieskirchen plötzlich Flammen aus einem Vierkanthof schlagen. Am Freitag, dem 13. Februar 2026, gegen 0.55 Uhr kommt es zu einem Vollbrand. Die 42-jährige Hofbesitzerin wird durch ungewöhnliche Geräusche geweckt. Zunächst glaubt die Frau, es würde hageln. Doch als sie aus dem Fenster schaut, erkennt sie den Ernst der Lage: Der obere Stock der Stallung hat bereits Feuer gefangen.

Großaufgebot an Einsatzkräften

Binnen kurzer Zeit stehen zahlreiche Einsatzkräfte im Bezirk im Einsatz. Insgesamt rücken 13 umliegende Feuerwehren mit etwa 185 Feuerwehrleuten aus. Sie kämpfen gegen die Flammen, die sich rasch auf dem Vierkanthof ausbreiten. Für die Helfer ist es ein intensiver Löscheinsatz in der Nacht. Ein Feuerwehrmann erleidet während des Einsatzes einen Kreislaufzusammenbruch. Er wird zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

20 Jungrinder verendeten

Zum Zeitpunkt des Brandes befinden sich laut Angaben der 42-Jährigen nur einige der rund 168 Rinder und Jungrinder im Stall. Dennoch sind die Folgen dramatisch. Derzeit ist davon auszugehen, dass vermutlich rund 20 Jungrinder im Feuer verendeten. Wie es zu dem verheerenden Brand kommen konnte, ist noch unklar. Auch die Höhe des entstandenen Schadens steht derzeit nicht fest. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.