Fahrflucht: Skifahrerin nach Kollision im künstlichen Koma

Schwerer Unfall auf der „Harakiri“-Piste in Schwendau: Eine 60-jährige Skifahrerin wurde von einem flüchtigen Skifahrer erfasst und liegt nun im künstlichen Koma.

Am 10.Februar 2026, gegen 11 Uhr, kam es im Schigebiet Penken im Gemeindegebiet von Schwendau (Tirol) zu einem Schiunfall, bei dem eine 60-jährige Deutsche schwer verletzt wurde. Die 60-jährige Skifahrerin hielt am rechten Pistenrand auf halber Höhe der schwarzen Piste Nr. 34 („Harakiri“) an, als eine bislang unbekannte Person am Boden liegend mit den Skiern voraus die Piste mit schneller Geschwindigkeit talwärts rutschte und mit der 60-Jährigen kollidierte, welche in weiterer Folge abseits der Piste regungslos liegen blieb.

Person flüchtete von Unfallstelle, Opfer im Koma

Die zweitbeteiligte Person flüchtete unmittelbar nach der Kollision von der Unfallstelle. Die 60-Jährige wurde nach der Erstversorgung durch die Pistenrettung mittels NAH Heli-4 in die Klinik Innsbruck geflogen. Sie befindet sich derzeit im künstlichen Koma. Zeugen des Unfalles werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Mayrhofen, unter Tel. +43 (0)59133/ 7254-100, zu melden.