Nach Unfall: Passant fand Schwerverletzten auf der Straße liegen

Schwerer Unfall in Großharras: Ein 51-jähriger Mann wurde aus seinem Pkw geschleudert, nachdem sich das Auto mehrfach überschlagen hatte. Mit schweren Verletzungen flog ihn der Rettungshubschrauber ins Traumazentrum Wien.

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am 8. Februar 2026 im Gemeindegebiet von Großharras (Niederösterreich). Ein Zeuge bemerkte gegen 21.45 Uhr auf einem Feld, zirka 100 Meter entfernt von der L25 zwischen Zwingendorf und Großharras, einen stark beschädigten Pkw. Zirka zehn Meter neben dem Fahrzeug wurde ein schwer verletzter Mann aufgefunden. Der Zeuge setzte umgehend die Rettungskette in Gang.

Auto überschlug sich mehrmals: Lenker schwer verletzt

Erste Erhebungen ergaben, dass sich der Pkw gegen 19.30 Uhr mehrmals überschlagen haben dürfte. Dabei wurde der 51-jährige Pkw-Lenker aus dem Bezirk Mistelbach aus dem Fahrzeug geschleudert und erlitt Verletzungen schweren Grades. Der 51-Jährige wurde unterkühlt mit dem Rettungshubschrauber in das AUVA-Traumazentrum Wien-Meidling geflogen