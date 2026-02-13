Zwei bewaffnete Raubüberfälle geklärt: 31-Jähriger festgenommen

Erfolg für die Ermittler: Zwei bewaffnete Raubüberfälle in Neulengbach und Wien sind geklärt. Ein 31-jähriger Mann aus dem Bezirk St. Pölten-Land wurde festgenommen.

Ermittlern des Landeskriminalamtes Niederösterreich ist gemeinsam mit Beamten der Polizeiinspektionen Neulengbach und Altlengbach die Klärung von zwei bewaffneten Raubüberfällen gelungen. Ein 31-jähriger Mann aus dem Bezirk St. Pölten-Land steht im Verdacht, Ende Jänner in Neulengbach sowie Anfang Februar in Wien jeweils eine Trafik überfallen zu haben.

31-Jähriger nach Raubüberfällen festgenommen

Nach intensiven Ermittlungen erließ die Staatsanwaltschaft St. Pölten eine Festnahmeanordnung. Der Beschuldigte wurde am 11. Februar 2026 in Wien-Penzing von Beamten des Landeskriminalamtes Niederösterreich mit Unterstützung der Wiener Einsatzgruppe Alarmabteilung festgenommen. Bei einer Hausdurchsuchung an seiner Wohnadresse stellten die Ermittler die bei den Taten getragene Kleidung, die Maskierung sowie einen Teil der Raubbeute sicher. Der 31-Jährige zeigte sich bei seiner Einvernahme geständig und wurde in die Justizanstalt St. Pölten eingeliefert. Weitere Ermittlungen laufen.

Überfalle in Neulengbach und Wien

Der erste Überfall ereignete sich am 28. Jänner 2026 in einer Trafik in Neulengbach. Der Täter hatte ein Verkaufsgespräch vorgetäuscht, dann den Angestellten mit einem Messer bedroht und Bargeld gefordert. Nach der Tat flüchtete er zu Fuß. Das Opfer blieb körperlich unverletzt, erlitt jedoch einen Schock. Am 10. Februar 2026 schlug der mutmaßliche Täter erneut zu – diesmal in einer Trafik in Wien 14. Auch hier bedrohte er eine Angestellte mit einem Messer und erbeutete Bargeld. Die Frau blieb unverletzt, stand jedoch ebenfalls unter Schock.