Falscher Urin: Mann versuchte Drogentest mit Ingwer-Shot zu täuschen

Am 12. Februar 2026 gegen 9:45 Uhr führte eine Polizeistreife bei einem 43-jährigen ungarischen Autolenker aus dem Bezirk Kirchdorf im Gemeindegebiet von Schlierbach eine Lenker- und Fahrzeugkontrolle durch. Bei der Kontrolle fielen den Beamten Symptome auf, die auf einen möglichen Suchtmittelkonsum hindeuteten. Deshalb wurde ein freiwilliger Drogenschnelltest vorgeschlagen. Als der Mann den gefüllten Urin-Becher übergab, bemerkten die Polizisten sofort Auffälligkeiten: Die Flüssigkeit war ungewöhnlich kalt und trüb.

Ingwer-Shot soll Cannabis-Konsum verheimlichen

Bei einer Durchsuchung entdeckten die Beamten in der Kleidung des 43-Jährigen ein kleines Fläschchen mit einem „Ingwer-Shot“. Der Mann gestand, vor zwei Tagen Cannabis konsumiert zu haben und habe den Test mit dem Ingwer-Getränk verfälschen wollen. Bei der Vorführung bei einem Amtsarzt wurde festgestellt, dass der Lenker fahruntauglich war. Den Führerschein konnte die Polizei ihm jedoch nicht abnehmen – dieser war ihm bereits in der Vergangenheit entzogen worden.