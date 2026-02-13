Skip to content
Bei der Kontrolle in Schlierbach übergab der Mann statt Urin ein Fläschchen mit Ingwer-Shot – die Polizisten entlarvten den Schwindel sofort.
Oberösterreich
13/02/2026
Skurril!

Falscher Urin: Mann versuchte Drogentest mit Ingwer-Shot zu täuschen

Ein 43-jähriger Autolenker versuchte, einen Drogentest mit einem Ingwer-Shot zu fälschen – doch die Polizei durchschaute den Trick.

von Nico Deutscher
1 Minute Lesezeit(159 Wörter)

Am 12. Februar 2026 gegen 9:45 Uhr führte eine Polizeistreife bei einem 43-jährigen ungarischen Autolenker aus dem Bezirk Kirchdorf im Gemeindegebiet von Schlierbach eine Lenker- und Fahrzeugkontrolle durch. Bei der Kontrolle fielen den Beamten Symptome auf, die auf einen möglichen Suchtmittelkonsum hindeuteten. Deshalb wurde ein freiwilliger Drogenschnelltest vorgeschlagen. Als der Mann den gefüllten Urin-Becher übergab, bemerkten die Polizisten sofort Auffälligkeiten: Die Flüssigkeit war ungewöhnlich kalt und trüb.

Ingwer-Shot soll Cannabis-Konsum verheimlichen

Bei einer Durchsuchung entdeckten die Beamten in der Kleidung des 43-Jährigen ein kleines Fläschchen mit einem „Ingwer-Shot“. Der Mann gestand, vor zwei Tagen Cannabis konsumiert zu haben und habe den Test mit dem Ingwer-Getränk verfälschen wollen. Bei der Vorführung bei einem Amtsarzt wurde festgestellt, dass der Lenker fahruntauglich war. Den Führerschein konnte die Polizei ihm jedoch nicht abnehmen – dieser war ihm bereits in der Vergangenheit entzogen worden.

