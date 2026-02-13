/ ©5 Minuten
Störung bei Internet und Fernsehen rund um Salzburger Hauptbahnhof
Bei Baggerarbeiten im Umfeld des Salzburger Hauptbahnhofs wurde am heutigen Freitag, 13. Februar 2026, gegen 10 Uhr ein LWL-Kabel der Salzburg AG beschädigt. Was folgte war eine Störung.
Plötzlich ist es gegen 10 Uhr beim bzw. rund um den Salzburger Hauptbahnhof zu einer Störung von Internet und TV gekommen, berichtet die Salzburg AG. Bei Baggerarbeiten wurde ein Kabel beschädigt, rund 200 Internet-Kunden waren von der Störung betroffen – darunter auch Einkaufszentren sowie Hotels in der Nähe des Bahnhofs. An der Behebung der Störung wird und wurde mit Hochdruck gearbeitet, voraussichtlich bis 16 Uhr sollte die Versorgung aller betroffenen Kunden dann auch wieder hergestellt sein.
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes