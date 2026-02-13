Störung bei Internet und Fernsehen rund um Salzburger Hauptbahnhof

Plötzlich ist es gegen 10 Uhr beim bzw. rund um den Salzburger Hauptbahnhof zu einer Störung von Internet und TV gekommen, berichtet die Salzburg AG. Bei Baggerarbeiten wurde ein Kabel beschädigt, rund 200 Internet-Kunden waren von der Störung betroffen – darunter auch Einkaufszentren sowie Hotels in der Nähe des Bahnhofs. An der Behebung der Störung wird und wurde mit Hochdruck gearbeitet, voraussichtlich bis 16 Uhr sollte die Versorgung aller betroffenen Kunden dann auch wieder hergestellt sein.