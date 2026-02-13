Rodelausflug endet für zwei Mädchen im Krankenhaus

Die beiden Mädchen sind Donnerstagvormittag, am 12. Februar 2026 gegen 11.20 Uhr, im Zuge der Talfahrt mit einem Baum neben der Piste kollidiert. Wie das geschehen konnte, ist aktuell noch völlig unklar und Gegenstand laufender Ermittlungen, berichtet die Polizei. Klar ist allerdings, dass sich die beiden 13-Jährigen bei dem Vorfall verletzt haben und mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden mussten.