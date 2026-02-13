Steuern auf Millionenerbe? „Würde Familienbetriebe treffen“

Immer wieder wird in Österreich über die Möglichkeit einer Erbschafts- und/oder Vermögenssteuer diskutiert. Jüngst wurden wieder Vorwürfe laut, Modelle wurden aufgezeigt. Das bringt etwa die Industriellenvereinigung auf die Palme.

Der Ruf nach einer Erbschaftssteuer wird wieder lauter - gleichzeitig melden sich auch die Gegner einer solchen zu Wort.

„Die Behauptung, es brauche eine Erbschaftssteuer, um einen ‚fairen Beitrag‘ sicherzustellen, entbehrt jeder sachlichen Grundlage. Das grüne Modell für Erbschaftssteuern würde in der Praxis Familienbetriebe und damit den industriellen Mittelstand treffen“, so die Kritik der Industriellenvereinigung (IV) in einer Aussendung. Betriebsvermögen sei kein frei verfügbares Privatvermögen, weiß auch IV-Generalsekretär Christoph Neumayer. Dieses würde Arbeitsplätze, Investitionen und Innovation sichern.

Dieses Erbschaftssteuern-Modell schlagen die Grünen vor: Die Forderung der Grünen würde eine Erbschaftssteuer ab einem Vermögen bzw. Wert von einer Million Euro bringen. Ein geerbtes Haus mit Hauptwohnsitz müsste „erst“ ab 1,5 Millionen Euro besteuert werden. Ausnahmen wären – geht es nach den Grünen – auch bei Übernahmen und/oder Weiterführungen von Bauernhöfen und kleinen Gewerbebetrieben möglich. So stellen sich die Grünen das Modell vor: 1 bis 5 Millionen Euro: 25 Prozent Steuer

5 bis 10 Millionen Euro: 30 Prozent Steuer

über 10 Millionen Euro: 35 Prozent Steuer

IV-Generalsekretär Christoph Neumayer übt heftig Kritik an einer möglichen Erbschaftssteuer.

„Falsches Signal für Wachstum, Beschäftigung und Wettbewerbsfähigkeit“

Gleichzeitig meint man, der Staat habe sowieso „sprudelnde Steuereinnahmen“ und es liege kein Einnahmen- sondern ein Ausgabenproblem vor. „Statt neue Steuern zu diskutieren, braucht es strukturelle Reformen und mehr Effizienz im Mitteleinsatz“, so Neumayer. Gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten sollte man Betriebe nicht noch zusätzlich belasten. Das wäre ein „falsches Signal für Wachstum, Beschäftigung und Wettbewerbsfähigkeit“.

Idee der Erbschaftssteuer für FPÖ „abenteuerlich“

Ideen einer Erbschaftssteuer kommen nicht nur von den Grünen – so hat sich etwa Europaabgeordnete Lena Schilling am Opernball für eine Steuer für Superreiche ausgesprochen -, auch bei der SPÖ tritt man damit größtenteils offene Türen ein. Das wiederum nimmt die FPÖ zum Anstoß und bezeichnet die Idee einer Wiedereinführung der Erbschaftssteuer als „abenteuerlich“. FPÖ-Generalsekretär und Heimatschutzsprecher Michael Schnedlitz spricht sich in einer Aussendung daher auch gegen neue Steuern aus.

FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz hält von einer Erbschaftssteuer nicht sonderlich viel.

„Das geht sich nicht einmal beim kleinen Dorfwirten aus“

Kritik gibt es auch von der Österreichischen Hotelvereinigung (ÖHV). Deren Präsident, Walter Veit, meint zur Idee der Grünen: „Im Kampagnentitel steht ’superreich‘ und als Freibetrag wird eine Million Euro genannt. Das geht sich nicht einmal beim kleinen Dorfwirten aus.“ Zudem würde das wohl Preiserhöhungen bedeuten, denn: „Finanziert werden müsste das aus dem laufenden Geschäft“, erklärt Veit, der eher eine Ent- als eine weitere Belastung fordert.

Gewerkschaft: „Klug gestaltete Erbschaftssteuer überfällig“

Befürworten würde eine Erbschaftssteuer etwa der Gewerkschaftsbund. Eine solche – sofern sie „klug gestaltet“ ist – sei „überfällig“, würde Gerechtigkeit herstellen, „ohne kleine Erbschaften oder das Eigenheim zu belasten“, so Barbara Teiber, Vorsitzende der Gewerkschaft GPA. Analysen würden zeigen, dass dem Staat ohne Erbschaftssteuer im Jahr mehrere Milliarden Euro entgehen würden. Währenddessen würden Beschäftigte und Konsumenten „den Löwenanteil der Steuerlast tragen“, so die Kritik in die andere Richtung.

AK: „Wer viel erbt, startet mit einem enormen Vorsprung ins Leben“

Und auch die Arbeiterkammer (AK) hält das Fehlen einer Erbschaftssteuer in Österreich „für eine Gerechtigkeitslücke“. „Wer viel erbt, startet mit einem enormen Vorsprung ins Leben – ohne selbst dafür etwas geleistet zu haben. Das hat mit Leistungsgerechtigkeit nichts zu tun“, meint etwa Tobias Schweitzer, AK-Bereichsleiter Wirtschaft. Man betont auch, dass eine Erbschafts- und Schenkungssteuer auf Millionenerbschaften „weniger als ein Prozent der Fälle“ betreffen würde, gleichzeitig aber Milliarden für Budget oder Pflegefinanzierung bringen könnten.