Weniger Menschen: In diesen Bezirken ist die Bevölkerung geschrumpft
Die Bevölkerung ist in Österreich im Vorjahr wieder gewachsen, am 1. Jänner 2026 haben knapp mehr Menschen hier gelebt als noch zum Jahresstart 2025. Doch nicht alle Bezirke wurden bevölkerungstechnisch "größer".
Das größte Wachstum in Österreich auf Bundeslandebene hat es im Vorjahr wie so oft in Wien gegeben. Hier wurde ein Plus von 13.747 Menschen verzeichnet. Lediglich im Burgenland hat man einen leichten Rückgang verzeichnet (minus 116), Kärnten war knapp dran, bilanziert aber noch positiv (plus 72 Personen). Insgesamt ist die Bevölkerung Österreichs um knapp 21.900 gewachsen, mittlerweile leben (Stand 1. Jänner 2026) 9.219.113 Menschen hier. Das Wachstum hat sich damit einmal mehr eingebremst, wie die Statistik Austria weiß.
So hat sich die Bevölkerung in Österreichs Bundesländern entwickelt:
- Wien: plus 13.747 Menschen (plus 0,68 Prozent)
- Niederösterreich: plus 2.580 Menschen (plus 0,15 Prozent)
- Oberösterreich: plus 2.150 Menschen (plus 0,14 Prozent)
- Tirol: plus 1.514 Menschen (plus 0,19 Prozent)
- Salzburg: plus 902 Menschen (plus 0,16 Prozent)
- Vorarlberg: plus 572 Menschen (plus 0,14 Prozent)
- Steiermark: plus 479 Menschen (plus 0,04 Prozent)
- Kärnten: plus 72 Menschen (plus 0,01 Prozent)
- Burgenland: minus 116 Menschen (minus 0,04 Prozent)
In „halb“ Österreich ging die Bevölkerung zurück
Wie man bereits am Beispiel der Bundesländer und auch anhand der Karte sieht, bedeutet dieses österreichweite Wachstum aber nicht gleichzeitig, dass es in allen Bezirken gleichermaßen bergauf gegangen ist. Tatsächlich ist sogar nur in 49 Bezirken die Bevölkerung angewachsen, in gleich 45 ging sie zurück. Zusätzlich waren auch acht von 23 Wiener Bezirke von einem Bevölkerungsschwund betroffen.
In diesen Bezirken ist die Bevölkerung in Österreich geschrumpft
Besonders stark gelitten haben die beiden obersteirischen Bezirke Murau und Bruck-Mürzzuschlag. Besonders gut ist es im absoluten Wachstum dagegen sechs Wiener Bezirken (22., 21., 10., 2., 23. und 3. Bezirk), der Stadt Graz und dem Bezirk Graz-Umgebung gegangen. In diesen acht Bezirken ist die Bevölkerung um jeweils mehr als 1.000 Personen angestiegen. In Wien-Ottakring (16. Bezirk) ist dagegen die Bevölkerung um 1.119 Menschen zurückgegangen – der stärkste absolute Abfall. Wir haben für euch nun rausgesucht, in welchen Bezirken Österreichs nun weniger Menschen leben als noch vor einem Jahr.
|Bezirk
|Bevölkerung 2026
|Rückgang um
|Wien-Ottakring (16.)
|101.608
|1.119
|Bruck-Mürzzuschlag
|96.309
|768
|Wien-Margareten (5.)
|54.104
|477
|Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus (15.)
|75.450
|452
|Spittal an der Drau
|75.126
|419
|Wien Innere Stadt (1.)
|15.893
|388
|Südoststeiermark
|83.345
|313
|Murtal
|71.213
|303
|Leoben
|58.776
|295
|Liezen
|79.286
|293
|Schärding
|58.151
|282
|Gmünd
|35.264
|252
|Murau
|26.663
|235
|Zwettl
|41.316
|212
|Wien-Brigittenau (20.)
|86.752
|198
|Wien-Währing (18.)
|51.195
|181
|Bludenz
|65.769
|179
|Sankt Veit an der Glan
|53.778
|172
|Gmunden
|102.986
|169
|Horn
|30.685
|162
|Neunkirchen
|87.339
|161
|Neusiedl am See
|61.697
|148
|Scheibbs
|41.830
|146
|Güssing
|25.708
|144
|Völkermarkt
|41.842
|139
|Waidhofen an der Thaya
|25.213
|137
|Rohrbach
|57.236
|128
|Tamsweg
|20.337
|123
|Oberpullendorf
|37.622
|122
|Stadt Steyr
|37.926
|110
|Weiz
|92.542
|109
|Mistelbach
|76.882
|104
|Zell am See
|90.009
|85
|Hollabrunn
|51.957
|78
|Deutschlandsberg
|60.987
|78
|Lienz
|48.946
|65
|Kirchdorf
|58.135
|64
|Wien-Hernals (17.)
|56.703
|64
|Voitsberg
|51.111
|61
|Lilienfeld
|25.081
|54
|Hartberg-Fürstenfeld
|91.029
|53
|Oberwart
|55.187
|45
|Villach-Land
|65.616
|40
|Braunau
|110.532
|39
|Amstetten
|118.374
|29
|Hermagor
|17.913
|28
|Feldkirchen
|30.096
|15
|Krems-Land
|56.408
|15
|Rust Stadt
|1.919
|14
|Mödling
|121.511
|14
|Wien-Meidling (12.)
|102.387
|6
|Waidhofen an der Ybbs (Stadt)
|11.058
|4
|Jennersdorf
|17.154
|3
Diese Bezirke sind um weniger als zehn Menschen „gewachsen“
So knapp es Jennersdorf (Burgenland, minus drei) also erwischt hat, so knapp ist Eferding (Oberösterreich, plus drei) etwa von der Schippe gesprungen. Auch Klagenfurt-Land (Kärnten, plus sieben) und Grieskirchen (Oberösterreich, plus neun) sind gerade noch einmal so mit einem positivem Bevölkerungswachstum davongekommen.