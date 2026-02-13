Skip to content
Die Bevölkerung ist nicht überall in Österreich gewachsen.
Österreich
13/02/2026
Überblick

Weniger Menschen: In diesen Bezirken ist die Bevölkerung geschrumpft

Die Bevölkerung ist in Österreich im Vorjahr wieder gewachsen, am 1. Jänner 2026 haben knapp mehr Menschen hier gelebt als noch zum Jahresstart 2025. Doch nicht alle Bezirke wurden bevölkerungstechnisch "größer".

Das größte Wachstum in Österreich auf Bundeslandebene hat es im Vorjahr wie so oft in Wien gegeben. Hier wurde ein Plus von 13.747 Menschen verzeichnet. Lediglich im Burgenland hat man einen leichten Rückgang verzeichnet (minus 116), Kärnten war knapp dran, bilanziert aber noch positiv (plus 72 Personen). Insgesamt ist die Bevölkerung Österreichs um knapp 21.900 gewachsen, mittlerweile leben (Stand 1. Jänner 2026) 9.219.113 Menschen hier. Das Wachstum hat sich damit einmal mehr eingebremst, wie die Statistik Austria weiß.

So hat sich die Bevölkerung in Österreichs Bundesländern entwickelt:

  • Wien: plus 13.747 Menschen (plus 0,68 Prozent)
  • Niederösterreich: plus 2.580 Menschen (plus 0,15 Prozent)
  • Oberösterreich: plus 2.150 Menschen (plus 0,14 Prozent)
  • Tirol: plus 1.514 Menschen (plus 0,19 Prozent)
  • Salzburg: plus 902 Menschen (plus 0,16 Prozent)
  • Vorarlberg: plus 572 Menschen (plus 0,14 Prozent)
  • Steiermark: plus 479 Menschen (plus 0,04 Prozent)
  • Kärnten: plus 72 Menschen (plus 0,01 Prozent)
  • Burgenland: minus 116 Menschen (minus 0,04 Prozent)
In „halb“ Österreich ging die Bevölkerung zurück

Wie man bereits am Beispiel der Bundesländer und auch anhand der Karte sieht, bedeutet dieses österreichweite Wachstum aber nicht gleichzeitig, dass es in allen Bezirken gleichermaßen bergauf gegangen ist. Tatsächlich ist sogar nur in 49 Bezirken die Bevölkerung angewachsen, in gleich 45 ging sie zurück. Zusätzlich waren auch acht von 23 Wiener Bezirke von einem Bevölkerungsschwund betroffen.

In diesen Bezirken ist die Bevölkerung in Österreich geschrumpft

Besonders stark gelitten haben die beiden obersteirischen Bezirke Murau und Bruck-Mürzzuschlag. Besonders gut ist es im absoluten Wachstum dagegen sechs Wiener Bezirken (22., 21., 10., 2., 23. und 3. Bezirk), der Stadt Graz und dem Bezirk Graz-Umgebung gegangen. In diesen acht Bezirken ist die Bevölkerung um jeweils mehr als 1.000 Personen angestiegen. In Wien-Ottakring (16. Bezirk) ist dagegen die Bevölkerung um 1.119 Menschen zurückgegangen – der stärkste absolute Abfall. Wir haben für euch nun rausgesucht, in welchen Bezirken Österreichs nun weniger Menschen leben als noch vor einem Jahr.

BezirkBevölkerung 2026Rückgang um
Wien-Ottakring (16.)101.6081.119
Bruck-Mürzzuschlag96.309768
Wien-Margareten (5.)54.104477
Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus (15.)75.450452
Spittal an der Drau75.126419
Wien Innere Stadt (1.)15.893388
Südoststeiermark83.345313
Murtal71.213303
Leoben58.776295
Liezen79.286293
Schärding58.151282
Gmünd35.264252
Murau26.663235
Zwettl41.316212
Wien-Brigittenau (20.)86.752198
Wien-Währing (18.)51.195181
Bludenz65.769179
Sankt Veit an der Glan53.778172
Gmunden102.986169
Horn30.685162
Neunkirchen87.339161
Neusiedl am See61.697148
Scheibbs41.830146
Güssing25.708144
Völkermarkt41.842139
Waidhofen an der Thaya25.213137
Rohrbach57.236128
Tamsweg20.337123
Oberpullendorf37.622122
Stadt Steyr37.926110
Weiz92.542109
Mistelbach76.882104
Zell am See90.00985
Hollabrunn51.95778
Deutschlandsberg60.98778
Lienz48.94665
Kirchdorf58.13564
Wien-Hernals (17.)56.70364
Voitsberg51.11161
Lilienfeld25.08154
Hartberg-Fürstenfeld91.02953
Oberwart55.18745
Villach-Land65.61640
Braunau110.53239
Amstetten118.37429
Hermagor17.91328
Feldkirchen30.09615
Krems-Land56.40815
Rust Stadt1.91914
Mödling121.51114
Wien-Meidling (12.)102.3876
Waidhofen an der Ybbs (Stadt)11.0584
Jennersdorf17.1543

Diese Bezirke sind um weniger als zehn Menschen „gewachsen“

So knapp es Jennersdorf (Burgenland, minus drei) also erwischt hat, so knapp ist Eferding (Oberösterreich, plus drei) etwa von der Schippe gesprungen. Auch Klagenfurt-Land (Kärnten, plus sieben) und Grieskirchen (Oberösterreich, plus neun) sind gerade noch einmal so mit einem positivem Bevölkerungswachstum davongekommen.

