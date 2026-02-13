Weniger Menschen: In diesen Bezirken ist die Bevölkerung geschrumpft

Die Bevölkerung ist in Österreich im Vorjahr wieder gewachsen, am 1. Jänner 2026 haben knapp mehr Menschen hier gelebt als noch zum Jahresstart 2025. Doch nicht alle Bezirke wurden bevölkerungstechnisch "größer".

Das größte Wachstum in Österreich auf Bundeslandebene hat es im Vorjahr wie so oft in Wien gegeben. Hier wurde ein Plus von 13.747 Menschen verzeichnet. Lediglich im Burgenland hat man einen leichten Rückgang verzeichnet (minus 116), Kärnten war knapp dran, bilanziert aber noch positiv (plus 72 Personen). Insgesamt ist die Bevölkerung Österreichs um knapp 21.900 gewachsen, mittlerweile leben (Stand 1. Jänner 2026) 9.219.113 Menschen hier. Das Wachstum hat sich damit einmal mehr eingebremst, wie die Statistik Austria weiß.

So hat sich die Bevölkerung in Österreichs Bundesländern entwickelt: Wien : plus 13.747 Menschen (plus 0,68 Prozent)

: plus 13.747 Menschen (plus 0,68 Prozent) Niederösterreich : plus 2.580 Menschen (plus 0,15 Prozent)

: plus 2.580 Menschen (plus 0,15 Prozent) Oberösterreich : plus 2.150 Menschen (plus 0,14 Prozent)

: plus 2.150 Menschen (plus 0,14 Prozent) Tirol : plus 1.514 Menschen (plus 0,19 Prozent)

: plus 1.514 Menschen (plus 0,19 Prozent) Salzburg : plus 902 Menschen (plus 0,16 Prozent)

: plus 902 Menschen (plus 0,16 Prozent) Vorarlberg : plus 572 Menschen (plus 0,14 Prozent)

: plus 572 Menschen (plus 0,14 Prozent) Steiermark : plus 479 Menschen (plus 0,04 Prozent)

: plus 479 Menschen (plus 0,04 Prozent) Kärnten : plus 72 Menschen (plus 0,01 Prozent)

: plus 72 Menschen (plus 0,01 Prozent) Burgenland: minus 116 Menschen (minus 0,04 Prozent)

©Statistik Austria Das Bevölkerungswachstum auf einer Karte abgebildet.

In „halb“ Österreich ging die Bevölkerung zurück

Wie man bereits am Beispiel der Bundesländer und auch anhand der Karte sieht, bedeutet dieses österreichweite Wachstum aber nicht gleichzeitig, dass es in allen Bezirken gleichermaßen bergauf gegangen ist. Tatsächlich ist sogar nur in 49 Bezirken die Bevölkerung angewachsen, in gleich 45 ging sie zurück. Zusätzlich waren auch acht von 23 Wiener Bezirke von einem Bevölkerungsschwund betroffen.

In diesen Bezirken ist die Bevölkerung in Österreich geschrumpft

Besonders stark gelitten haben die beiden obersteirischen Bezirke Murau und Bruck-Mürzzuschlag. Besonders gut ist es im absoluten Wachstum dagegen sechs Wiener Bezirken (22., 21., 10., 2., 23. und 3. Bezirk), der Stadt Graz und dem Bezirk Graz-Umgebung gegangen. In diesen acht Bezirken ist die Bevölkerung um jeweils mehr als 1.000 Personen angestiegen. In Wien-Ottakring (16. Bezirk) ist dagegen die Bevölkerung um 1.119 Menschen zurückgegangen – der stärkste absolute Abfall. Wir haben für euch nun rausgesucht, in welchen Bezirken Österreichs nun weniger Menschen leben als noch vor einem Jahr.

Bezirk Bevölkerung 2026 Rückgang um Wien-Ottakring (16.) 101.608 1.119 Bruck-Mürzzuschlag 96.309 768 Wien-Margareten (5.) 54.104 477 Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus (15.) 75.450 452 Spittal an der Drau 75.126 419 Wien Innere Stadt (1.) 15.893 388 Südoststeiermark 83.345 313 Murtal 71.213 303 Leoben 58.776 295 Liezen 79.286 293 Schärding 58.151 282 Gmünd 35.264 252 Murau 26.663 235 Zwettl 41.316 212 Wien-Brigittenau (20.) 86.752 198 Wien-Währing (18.) 51.195 181 Bludenz 65.769 179 Sankt Veit an der Glan 53.778 172 Gmunden 102.986 169 Horn 30.685 162 Neunkirchen 87.339 161 Neusiedl am See 61.697 148 Scheibbs 41.830 146 Güssing 25.708 144 Völkermarkt 41.842 139 Waidhofen an der Thaya 25.213 137 Rohrbach 57.236 128 Tamsweg 20.337 123 Oberpullendorf 37.622 122 Stadt Steyr 37.926 110 Weiz 92.542 109 Mistelbach 76.882 104 Zell am See 90.009 85 Hollabrunn 51.957 78 Deutschlandsberg 60.987 78 Lienz 48.946 65 Kirchdorf 58.135 64 Wien-Hernals (17.) 56.703 64 Voitsberg 51.111 61 Lilienfeld 25.081 54 Hartberg-Fürstenfeld 91.029 53 Oberwart 55.187 45 Villach-Land 65.616 40 Braunau 110.532 39 Amstetten 118.374 29 Hermagor 17.913 28 Feldkirchen 30.096 15 Krems-Land 56.408 15 Rust Stadt 1.919 14 Mödling 121.511 14 Wien-Meidling (12.) 102.387 6 Waidhofen an der Ybbs (Stadt) 11.058 4 Jennersdorf 17.154 3

Diese Bezirke sind um weniger als zehn Menschen „gewachsen“

So knapp es Jennersdorf (Burgenland, minus drei) also erwischt hat, so knapp ist Eferding (Oberösterreich, plus drei) etwa von der Schippe gesprungen. Auch Klagenfurt-Land (Kärnten, plus sieben) und Grieskirchen (Oberösterreich, plus neun) sind gerade noch einmal so mit einem positivem Bevölkerungswachstum davongekommen.