Lawinen-Freitag in Vorarlberg: Mehrere Abgänge und Einsätze

Zwei Abgänge in Damüls, je einer in Lech, im Kleinwalsertal und in Warth wurden gemeldet, wie der „ORF“ nun berichtet. Die beiden in Damüls seien jeweils außerhalb gesicherter Pisten abgegangen, eine Sicherheitssuche bei beiden hat ergeben, dass es keine Verschütteten gegeben hat. Auch bei den drei weiteren Lawinenabgängen waren Rettungskräfte im Einsatz, aber auch dort waren keine Verletzten zu beklagen. Übrigens: In Vorarlberg herrscht aktuell Lawinenwarnstufe drei – und damit erhebliche Gefahr.