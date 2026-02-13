„Verschätzt“: Deutsche stürzt auf Terrasse eines Gastrobetriebs

Wegen eines nicht vorhersehbaren Höhenverlustes verpasste eine 56-jährige Deutsche beim Landeanflug mit ihrem Gleitschirm den anvisierten Landeplatz und stürzte auf die Terrasse eines Gastrobetriebs im Ortsgebiet von Alpbach (Bezirk Kufstein, Tirol). Während sich der Gleitschirm über dem Dach des Gebäudes ausbreitete, leisteten anwesende Zeugen Erste Hilfe und wählten den Notruf. Die 56-Jährige musste schließlich verletzt mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen zu werden. Selbst gab sie an, sich in der Landeeinteilung verschätzt zu haben, heißt es seitens der Polizei abschließend.