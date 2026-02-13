„Später in Pension“-Forderung verunsichert: „Wer keinen Job hat…“

In fast schon regelmäßigen Abständen wird hierzulande eine Anhebung des Pensionsalters gefordert. Bei Menschen, die kurz vorm Ruhestand stehen, herrsche deshalb auch häufig große Verunsicherung, heißt es gegenüber 5 Minuten nun.

Doch eine Erhöhung des Antrittsalters würde nicht gleichzeitig bedeuten, dass die Menschen auch länger arbeiten würden, zeigt nun ein „Realitätscheck“ des Österreichischen Gewerkschaftsbundes (ÖGB). „Wer keinen Job hat, kann auch nicht länger arbeiten“, erklärt man dort und macht auf die hohe Altersarbeitslosigkeit aufmerksam. Und man schiebt auch gleich einige Fakten hinterher. So würden 30 Prozent der mittleren und größeren Betriebe keinen einzigen Menschen über 60 Jahre beschäftigen, bei mehr als der Hälfte der Betriebe arbeitet keine Frau über 60. Generell geht ein Drittel der Frauen nicht direkt aus der Erwerbstätigkeit in die Pension, so der ÖGB.

Besorgte Arbeitnehmer wenden sich immer wieder an den ÖGB

„Wer das gesetzliche Pensionsalter erhöht, ohne Jobs für Ältere zu schaffen, sorgt dafür, dass Menschen länger arbeitslos statt länger beschäftigt sind“, warnt daher auch Anja Hafenscher, ÖGB-Expertin für Sozialrecht. Außerdem seien die Belastungen in der Arbeitswelt teilweise so groß, dass nur sechs von zehn Arbeitnehmer im Haupterwerbsalter glauben, dass es in ihrem Job gesundheitlich und psychisch bis zur Pension schaffen. Auf Nachfrage von 5 Minuten verrät man beim ÖGB auch, dass sich immer wieder besorgte Arbeitnehmer und Pensionisten via Mail oder telefonisch melden würden, wenn die Zukunft des Pensionssystems bezweifelt oder ein höheres Antrittsalter gefordert wird. Betroffene, die kurz vor dem Pensionsantritt stehen, würden sich auch bedanken, dass man sich gegen die Anhebung des Antrittsalters wehre, verrät man.

Pensionsalter-Diskussion „zu kurz gegriffen und daher falsch“

Auch dem Seniorenbund haben viele Senioren im Laufe der Diskussion in den letzten Monaten geschrieben. Die Diskussion findet man dort „zu kurz gegriffen und daher falsch“, erklärt man auf Nachfrage von 5 Minuten. Man tritt eher für eine Versachlichung auf Faktenbasis mit Einbeziehung der sich zukünftig weiter verändernden Arbeits- und Lebenswelten ein. „In Zukunft sollte die Erwerbsdauer stärker als Referenz herangezogen werden und weniger das Alter.“

„Das Pensionisten-Bashing, das hier ständig stattfindet, finden viele als Beleidigung und Panikmache auf dem Rücken derer, die ihr ganzes Leben fleißig gearbeitet haben und sich ihre Pension – wortwörtlich – verdient haben“, so der Seniorenbund gegenüber 5 Minuten.

„Wer heute das gesetzliche Pensionsalter erhöht…“

Und auch beim Pensionistenverband Österreich (PVÖ) lehnt man die Forderung nach einer generellen Anhebung oder einer Kopplung an die Lebenserwartung „entschieden ab“. „Wer heute das gesetzliche Pensionsalter erhöht, erhöht in der Realität vor allem die Altersarbeitslosigkeit – nicht die Beschäftigung“, weiß man auf Nachfrage. Bevor man über längeres Arbeiten diskutiere, müsse dafür gesorgt werden, „dass Ältere überhaupt realistische Chancen am Arbeitsmarkt haben“.

Was es laut Pensionistenverband braucht

Dazu brauche es ein wirksames Bonus-Malus-System für Betriebe. Ein solches wurde etwa schon von Sozial- und Arbeitsministerin Korinna Schumann vorgeschlagen. Generell würde es Unternehmen, die ältere Arbeitnehmer beschäftigen belohnen und jene Betriebe sanktionieren, die systematisch ältere Menschen hinausdrängen oder in Frühpension schicken. Außerdem fordert man beim PVÖ eine „konsequente Bekämpfung von Altersdiskriminierung am Arbeitsmarkt“ und „Maßnahmen zur Stabilisierung und Verbesserung der Erwerbsbiografien“, damit Menschen gesund in Pension gehen können. Als „unverantwortlich“ bezeichnet man die Debatte zur Erhöhung des Antrittsalters, „solange ein erheblicher Teil der Menschen faktisch gar nicht bis zum gesetzlichen Pensionsalter durchgehend beschäftigt bleibt“.

©Parlamentsdirektion/Thomas Topf Sozial- und Arbeitsministerin Korinna Schumann kann einem Bonus-Malus-System für Unternehmen ebenfalls etwas abgewinnen.

Menschen wenden sich regelmäßig an den PVÖ

Menschen kurz vor der Pension würden sich auch „regelmäßig“ sorgenvoll an den PVÖ wenden. „Viele, die wenige Jahre vor der Pension stehen, berichten von großer Verunsicherung, ob das Antrittsalter ‚plötzlich‘ weiter hinaufgesetzt wird, ob erworbene Ansprüche noch gelten und ob sie bei gesundheitlichen Einschränkungen überhaupt durchhalten können.“ Typische Sorgen sind etwa die Angst vor der Arbeitslosigkeit in den letzten Berufsjahren, die Furcht, in eine finanzielle Lücke zwischen Jobverlust und Pensionsantritt zu fallen, sowie die Frage, ob politisch vereinbarte Rahmenbedingungen verlässlich sind oder jederzeit zur Disposition gestellt werden“, so der PVÖ gegenüber 5 Minuten. Debatten zur Anhebung des Pensionsalters würden jedenfalls Probleme nicht lösen, sondern zusätzliche Ängste schaffen.

Pensionistenverband: „Für uns hat Vorrang…“

„Österreich verfügt über ein starkes öffentliches Pensionssystem“, weiß man beim PVÖ. Wird dieses richtig weiterentwickelt, bleibt es auch generationengerecht und finanzierbar, ist man sich außerdem sicher. „Für uns hat Vorrang, dass Menschen nach einem langen Arbeitsleben von ihrer Pension leben können und nicht in die Altersarmut gedrängt werden.“