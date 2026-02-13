Tragödie im Wald: Forstarbeiter kam ums Leben

Heute Nachmittag kam es zu einer Tragödie im Bezirk Klagenfurt-Land. Ein Mann verrichtete Waldarbeiten und verunglückte tödlich.

Für einen Forstarbeiter im Bezirk Klagenfurt-Land kam heute jede Hilfe zu spät.

Für einen Forstarbeiter im Bezirk Klagenfurt-Land kam heute jede Hilfe zu spät.

Wie die Landespolizeidirektion Kärnten auf Nachfrage von 5 Minuten informierte, kam es heute zu einem tragischen Vorfall in Reifnitz. „Ein rumänischer Forstarbeiter ist tödlich verunglückt“, teilt die Pressesprecherin mit.

Ermittlungen laufen

Zum Unfallhergang kann vonseiten der Polizei noch nichts gesagt werden. Ersten Informationen zufolge ereignete sich der tragische Vorfall während Waldarbeiten. Die Ermittlungen laufen.

Jede Hilfe kam zu spät

Wie die Bergrettung Klagenfurt in den sozialen Medien mitteilte, kam es zu dem Unfall kurz nach 13.30 Uhr. Auch ein Notarzthubschrauber und weitere Einsatzkräfte wurden alarmiert. „Trotz des raschen Eintreffens der Helfer vor Ort und sofort eingeleiteter medizinischer Maßnahmen konnte dem Patienten leider nicht mehr geholfen werden. Der Mann verstarb noch an der Unfallstelle“, so die Bergrettung abschließend.

©Bergrettung Klagenfurt Für den Mann kam jede Hilfe zu spät.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.02.2026 um 21:25 Uhr aktualisiert