Schnee „bis in die Täler“: Wo Österreich jetzt wieder weiß wird

Teile Österreichs werden am Samstag, 14. Februar 2026, wieder weiß. Schnee fällt dabei vor allem an der Alpennordseite und gegen Abend hin auch im (Nord-)Osten Österreichs bis in die Täler herunter.

Schon von der Früh weg sorgt Störungseinfluss in Österreich am Samstag, 14. Februar 2026, für dichte Bewölkung. „Im Laufe des Vormittags breiten sich Regen, Schneeregen und Schneefall weiter nach Osten aus. Spätestens am Abend gibt es in ganz Österreich Niederschlag in unterschiedlicher Intensität“, wissen die Meteorologen der „GeoSphere Austria„.

Wo die Schneefallgrenze bis in tiefe Lagen fällt

Die Schneefallgrenzen sinken dabei von Norden her rasch ab. Während sie am Vormittag noch zwischen 1.500 und 900 Meter liegen, werden sie am Abend auf 1.200 und in die Niederungen absinken. Die Frühtemperaturen liegen dabei zwischen minus sechs und plus zwei Grad und steigen auf bis zu zwei bis zehn Grad an. Dabei wird laut „österreichischer Unwetterzentrale“ vor allem die Alpennordseite wohl weiß werden, Schnee „bis in die Täler“ ist hier zu erwarten. Im Süden wird die Schneefallgrenze aber bei um die und über 1.000 Metern bleiben. „Am späten Abend geht der Regen auch im Donauraum und im östlichen Flachland zunehmend in Schnee über“, so die Experten.

Jetzt wird auch der Norden Österreichs weiß

Generell war das Jahr bisher eher für den Süden Österreichs und dabei vor allem für Kärnten und Osttirol schneebegünstigt. In den kommenden Tagen und Wochen dürfte nun aber der Norden deutlich mehr abbekommen. Alles dazu könnt ihr auch hier nachlesen: „Reichlich Schnee“: Wetterlage stellt sich um, wo Österreich weiß wird.