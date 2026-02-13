Versteckspiel wird zum Drama: Vater konnte Buben (5) nicht mehr finden

Einen großen Schock lösten zwei Fünfjährige heute Nachmittag in Gmunden aus. Was zunächst ein Spiel war, wurde zu einer fieberhaften Suchaktion.

Zwei Fünfjährige aus dem Bezirk Gmunden beabsichtigten am 13. Februar 2026 gegen 15:25 Uhr im Bereich des Kindergartens in Sankt Wolfgang mit dem Vater eines der beiden Kinder verstecken zu spielen. Doch eine Stunde lang konnte er die beiden nicht finden und rief schließlich die Polizei.

Suchaktion nach Kinder: Unzählige Kräfte im Einsatz

Der Mann gab an, die Kinder nicht mehr finden zu können. „Gemeinsam mit rund 20 Gemeindebürgern habe er die Kinder bereits gesucht, könnte diese jedoch im Ortsgebiet nicht mehr auffinden“, berichtet die Polizei. Aufgrund des vorliegenden Sachverhaltes und nach Rücksprache mit dem Journaldienst der Bezirkshauptmannschaft Gmunden wurden mehrere Streifen, die Bereitschaftseinheit, eine Diensthundestreife, ein Drohnenpilot, der Bergrettungsdienst, sowie die Feuerwehr zu einer Suchaktion alarmiert.

30 weitere Bürger halfen die Kinder zu finden

Zudem meldeten sich etwa 30 Bürger, um die Suchaktion zu unterstützen. Dann das Aufatmen: die beiden konnten gegen 17.40 Uhr etwa 1,3 Kilometer vom Spielort entfernt von einem Bürger aufgefunden und wohlauf zu den Beamten gebracht werden, heißt es abschließend.