Zwei Personen von Lawinen in Tirol mitgerissen

In Serfaus (Bezirk Landeck) und Sölden (beide Tirol) ist am Freitag, 13. Februar 2026, jeweils eine Lawine abgegangen, die je einen Menschen mitgerissen und teilweise verschüttet hat.

Ein 47-jähriger Däne war gemeinsam mit vier Freunden im freien Skiraum in einem Skigebiet in Serfaus (Bezirk Landeck, Tirol) unterwegs. Er zog im nordöstlichen Hang drei Schwünge, ehe oberhalb von ihm eine mittelgroße Schneebrettlawine auslöste und ihn mit sich riss. Er wurde knapp 150 mit ausgelöstem Lawinenairbag mitgerissen und dabei beinahe vollständig verschüttet, heißt es seitens der Polizei nun. Von seinen Begleitern konnte er aber schon nach wenigen Minuten gerettet werden, verletzt wurde er nicht.

26-Jähriger wollte extrem steile Rinne hoch

Ebenfalls am heutigen Freitag, 13.Februar 2026, machten zwei Deutsche (26 und 28 Jahre alt) eine Skitour im Gemeindegebiet von Sölden. Gegen 13.30 Uhr erreichten sie den Einstieg zum Mitterkarjoch in etwa 3.350 Metern Höhe, wo sie auf Steigeisen wechselten und ihre Tourenskier an den Rucksäcken befestigten. Der 26-Jährige ging die steile Rinne vor, der 28-Jährige blieb währenddessen in einem sicheren Bereich hinter einem Felsvorsprung.

Verletzt ins Krankenhaus geflogen

Kurz nachdem der 26-Jährige in die extrem steile Rinne einstieg, löste sich knapp zehn Meter oberhalb von ihm eine Schneebrettlawine, erfasste ihn und riss ihn rund 150 Meter talwärts mit. Im Auslauf- bzw. Stauungsbereich wurde der Mann bis zum Rumpf teilverschüttet, der 28-Jährige, der den Vorfall beobachtet hatte, setzte umgehend einen Notruf ab. Nach der Bergung und Erstversorgung durch die Crew des Rettungshubschraubers wurde der 26-Jährige verletzt in die Medalp Imst geflogen.

