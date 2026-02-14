Hand in Walze eingeklemmt: Arbeiter (46) verletzt

In der Nacht auf Samstag, 14. Februar, war ein 46-jähriger ungarischer Staatsangehöriger in einem Betrieb in Brixen im Thale (Tirol) mit Reinigungsarbeiten an einer Maschine beschäftigt. Dabei reinigte er Walzen, die sich noch in Betrieb befanden. Aus Unachtsamkeit geriet er mit seiner linken Hand zu weit zwischen die Walzen und wurde mit den Fingern eingeklemmt. Der 46-Jährige erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades. Er wurde vom Rettungsdienst in das Bezirkskrankenhaus St. Johann in Tirol gebracht.