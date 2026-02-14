0,3 Liter: Gasthof verlangt 3,10 Euro für Leitungswasser – „schockiert“

In vielen Restaurants und Gasthöfen muss man mittlerweile fürs Wasser zahlen, wenn man nichts weiter zusätzlich konsumiert. So auch in einem Traditionsbetrieb im Ländle - und dort gleich 3,10 Euro für 0,3 Liter.

Einer Vorarlbergerin ist es beim Spazierengehen aufgefallen, also hat sie ihr Handy rausgeholt und die Speisekarte fotografiert. „Das hat mich schockiert“, schreibt sie nun in einem Facebook-Posting. Schockierend waren für sie vor allem die Preise, die beim über 100 Jahre alten Gasthof für Wasser aus der Leitung verlangt werden. Verrechnet werden nämlich jeweils Dienstleistungspauschalen. 0,3 Liter kosten so 3,10 Euro. Will man 0,7 Liter aus der Leitung haben, kostet es schon 4,30 Euro, ein Liter geht dann für 4,80 Euro über den Tresen. 5 Minuten hat daraufhin schriftlich beim Gastrobetrieb nach den Gründen gefragt, eine Antwort ist noch ausständig. Diskutiert wird unter dem Facebook-Posting allerdings reichlich, die Meinungen sind vielfältig.

©kk / zVg Für das Leitungswasser werden bei einem Traditionsgasthof mehrere Euro „Dienstleistungspauschale“ verrechnet.

„50 Cent oder ein Euro für ein Glas sind okay. Mehr ist frech“

So meint jemand: „Grundsätzlich finde ich es ok. Service muss ja auch entlohnt werden. Aber den Preis finde ich ein wenig zu hoch.“ Deutlich zu hoch findet es ein weiterer Facebook-User, für den „50 Cent oder ein Euro für ein Glas“ okay wären. „Mehr ist frech.“ Auch andere Worte werden dafür gefunden und angewendet. So etwa „irre“, „Nepp“ (Betrug) und „lächerlich“. Ein Mann meint etwa, dass er wenn er wo etwas konsumiert, „ja auch Trinkgeld“ geben würde und er diese Preise für Leitungswasser nicht einsehe.

Findest du, dass man für Leitungswasser in der Gastronomie zahlen sollte? Ja, auf jeden Fall! Ja, aber doch nicht so viel… Ja, wenn man nichts anderes konsumiert Nein, Leitungswasser sollte gratis sein Ist mir egal

„Viele Gäste finden eine Pauschale fein…“

Doch die Reaktionen auf den Preis sind nicht nur negativ. So meint eine Frau, dass man für jeden Liter Wasser, der aus der Leitung kommt, ja auch Abwasser bezahlen muss. Auch die Spülmaschine läuft danach, Reiniger und Klarspüler werden benötigt und selbst der Strompreis ist nicht mehr der, der er vor fünf bis zehn Jahren war. „Viele Gäste finden eine Pauschale fein, weil sie dann ohne schlechtes Gewissen Wasser trinken können. Und inzwischen trinken viele Gäste nur mehr Wasser“, meint sie. Den Preis finde sie aber dennoch „viel zu hoch“.

„Wasser ist wertvoll. Zeit, dass das einige begreifen“

Deutlich positiver liest sich da schon die Antwort eines Mannes: „Jap, Wasser ist wertvoll. Zeit, dass das einige begreifen.“ Ein weiterer Facebook-User weiß, dass es mittlerweile Standard sei, für Leitungswasser zu kassieren: „Der Service muss ja trotzdem gewährleistet werden, wenn in der Gastronomie wirklich viele Gäste nur noch Wasser trinken.“ Wieder ein andere zählt den Prozess auf, den die Bestellung durchmacht: „Warum nicht? Kellner kommt zum Tisch, nimmt die Trinkwasserbestellung auf, serviert dieses, räumt das Glas wieder ab, spült es und schlussendlich muss der Kellner noch bezahlt werden. Noch Fragen?“ Schließlich spricht ein Nutzer noch an, dass er es okay finden würde, wenn nichts anders außer das Wasser konsumiert werden würde. „Wenn allerdings gegessen und sonst anderes konsumiert wird, dann sollte Wasser gratis sein.“