Großeinsatz in Salzburg: Hubschrauber-Fahndung nach Attacke

Zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung kam es am Freitagabend im Salzburger Stadtteil Salzburg-Lehen. Zwei Männer wurden dabei verletzt, der mutmaßliche Täter ist auf der Flucht.

„Am 13. Februar gegen 20.30 Uhr kam es in einem Wohnhaus in Salzburg-Lehen zu einer Auseinandersetzung zwischen drei Männern“, teilt die Polizei in einer Aussendung mit. Im Zuge des Streits soll ein 43-jähriger Salzburger zwei 31-jährige Salzburger attackiert haben. „Dabei verletzte ein 43-jähriger Salzburger zwei 31-jährige Salzburger […] mit einem unbekannten Gegenstand“, heißt es weiter. Der genaue Grund der Auseinandersetzung ist derzeit noch unklar und Gegenstand laufender Ermittlungen.

Noch auf der Flucht

Nach der Tat ergriff der Verdächtige die Flucht. „Der 43-Jährige flüchtete zu Fuß vom Tatort. Die Suche nach dem Mann mit Polizeistreifen, Polizeidiensthunde und dem Polizeihubschrauber verlief vorerst negativ“, so die Polizei. Die beiden Verletzten wurden nach der Erstversorgung in Krankenhäuser gebracht. „Die Rettung brachte die Verletzten in das Uniklinikum Salzburg und in das Unfallkrankenhaus Salzburg.“ Das Landeskriminalamt Salzburg hat die weiteren Ermittlungen übernommen. „Näheres ist bislang unbekannt“, heißt es abschließend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.02.2026 um 09:34 Uhr aktualisiert