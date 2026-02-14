15 Meter abgestürzt: Polizei rettet Betrunkenen aus misslicher Lage

Die Polizisten fanden den Mann völlig durchnässt und leicht unterkühlt im Dickicht einer Brombeerstaude und befreiten ihn aus seiner misslichen Lage.

Ein Bewohner der Linzerstraße in Gmunden hörte am Abend des 13. Februar 2026 immer wieder Schreie aus Richtung der Traun bzw. Marienbrücke. Aus diesem Grund rief er gegen 22 Uhr die Polizei. Zwei Polizeistreifen rückten an und fanden nach rund einer halben Stunde einen 42-jährigen Russen aus dem Bezirk Gmunden im Gebüsch in einer Böschung liegend.

Betrunkener nach Absturz von Polizisten gerettet

Der Mann war offensichtlich stark alkoholisiert und war zuvor rund 15 Meter über die steile Böschung Richtung Traunufer abgestürzt, nachdem er sich beim Aufstieg vom Traunuferweg an einem morschen Ast festgehalten hatte und dieser abgebrochen war. Die Polizisten fanden den Mann völlig durchnässt und leicht unterkühlt im Dickicht einer Brombeerstaude und befreiten ihn aus seiner misslichen Lage. Bis die Rettung eintraf, leisteten die Beamten Erste Hilfe und stützten den Mann, der sich kaum auf seinen Beinen halten konnte. Er wurde ins Salzkammergut-Klinikum Gmunden eingeliefert.