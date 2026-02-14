TEDi ruft österreichweit dieses Produkt zurück: Erstickungsgefahr!

Immer wieder müssen verschiedene Artikel zurückgerufen werden. Dieses Mal zieht TEDi einen Artikel wegen Erstickungsgefahr zurück.

Jeden Tag gibt es in Österreich Produktrückrufe. Kürzlich betraf es einen Skischuh. Nun ruft TEDi ein Kinderprodukt zurück. Es besteht Erstickungsgefahr.

TEDi ruft österreichweit dieses Produkt zurück

„Produkttests wiesen die Bildung von Kleinteilen nach. Kleinteile können aufgrund eines Erstickungsrisikos gesundheitsgefährdend sein, deshalb wird von einer weiteren Verwendung des Tee Sets abgeraten. Das Produkt wurde vom 27. März 2025 bis zum 13. Februar 2026 in unseren Filialen verkauft“, heißt es seitens TEDi. Es geht um ein Kinder Tee Set.

Um dieses Produkt geht es: Produkt: Spielzeug

Artikel: Tee Set groß

Artikelnummer: 61101001211000000500

Verkäufer: Tedi

Verkauf: 27.03.2025 – 13.02.2026

Du kannst das Tee Set bei allen TEDis zurückgeben

Du kannst das Tee Set gegen Erstattung des Verkaufspreises von 5 Euro oder gegen einen anderen Artikel in jeder TEDi Filiale umtauschen. Solltest du Fragen haben, kannst du dich mit dem Kundendienst von TEDi unter der Telefonnummer oder per E-Mail an info@tedi.com in Verbindung setzen.