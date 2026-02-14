Schwer verletzt: Mann trennt sich Fingerglied mit Seilwinde ab

In Niederau, Tirol, ereignete sich am Freitag ein Arbitsunfall. EIn Mann trennte sich dabei einen Teil seines Zeigefingers ab.

Am 13. Februar 2026, gegen 13.45 Uhr, ereignete sich in einem Waldstück oberhalb von Niederau ein Arbeitsunfall, wobei ein 35-jähriger Österreicher schwer verletzt wurde. Zum Unfallszeitpunkt war der Mann mit seinem Mitarbeiter mit Holzschlägerungen im Bereich Sonnberg beschäftigt. Der 35-Jährige befestigte dabei die gefällten Baumstämme am Stahlseil und betätigte selbst die, am Traktor montierte, Seilwinde mittels Fernbedienung. Dann geschah das Unglück.

Glied von Zeigefinger wurde abgetrennt

Aus bislang unbekannter Ursache verfing sich der Mann mit seinem rechten Zeigefinger im Stahlseil, während er die Seilwinde in Gang setzte. Dabei wurde ihm das erste Glied des Zeigfingers abgetrennt. Der Mitarbeiter des Verunfallten leistete die erforderliche erste Hilfe, setzte einen Notruf ab und verbrachte den Verletzten mittels PKW ins Tal. Nach Erstversorgung wurde der Mann vom Rettungsdienst ins Krankenhaus nach Kufstein verbracht.