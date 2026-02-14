Kontrolle am Bauernhof eskaliert: Attacke auf Amtstierärztinnen

Bei einer Nachkontrolle auf einem Bauernhof im Bezirk Wels-Land kam es zu einem Angriff auf zwei Amtstierärztinnen. Der 52-jährige Sohn der 83-jährigen Hofbesitzerin versuchte, die Frauen mit Kabelbindern zu fesseln.

Wegen des Verdachts der Körperverletzung wurde eine Polizeistreife am 12. Februar 2026 zur Mittagszeit zu einem Bauernhof im Bezirk Wels-Land gerufen. Zwei Amtstierärztinnen seien dort verletzt worden. Diese teilten den Beamten mit, dass sie beim Hof eine Nachkontrolle über die Verhältnisse der Tierhaltung hätten durchführen sollen. Die 83-jährige Bäuerin habe ihnen jedoch den Zutritt zu den Stallungen verweigert, was zu einer Diskussion der drei Frauen geführt habe.

Sohn wollte Amtstierärztinnen mit Kabelbinder fesseln

Der 52-jährige Sohn der Bäuerin habe dann die beiden Veterinäre attackiert und versucht, diese mit Kabelbindern zu fesseln – um sie vom Grundstück verweisen zu können, wie er den Polizisten gegenüber angab. Den beiden Tierärztinnen gelang es schließlich aus dem Innenhof des Bauernhauses zu flüchten. Beide erlitten leichte Verletzungen. Der 52-Jährige wird wegen des Verdachts der schweren Körperverletzung bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.