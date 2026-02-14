Schneefall: Wetterwarnungen für diese Bundesländer ausgegeben

Der kurze Frühlingsausblick ist in vielen Teilen Österreichs wieder vorbei. Am heutigen Samstag schneit es in einigen Budnesländern.

Heute, 14. Februar, schneit es in einigen Bundesländern. Die ASFINAG hat diesbezüglich schon darauf hingewiesen, dass man seine Fahrverhalten anpassen sollte. Auch die Unwetterzentrale gibt einige Warnungen aus.

In diesen Bundesländern gibt es Wetterwarnungen

Für Tirol, Oberösterreich, Niederösterreich und Salzburg gibt die Unwetterzentral (UWZ) eine orange Wetterwarnung aufgrund von Schneefällen aus. Für Vorarlberg und das Burgenland gibt es eine gelbe Warnung, Kärnten, Wien und die Steiermark bleiben grün.

©Screenshot UWZ Für vier Bundesländer gibt es eine orange Wetterwarnung.

Wetter am Sonntag

Nach Störungsabzug gelangt der Ostalpenraum tagsüber vorübergehend unter Zwischenhocheinfluss. „Vor allem alpennordseitig hält sich bis Mittag tief liegende Restbewölkung mit leichtem Schneefall zwischen dem Tiroler Unterland und dem Wienerwald. Bis zum Abend lösen sich die meisten Wolkenfelder auch im Osten und Norden auf, im Süden überwiegt am Nachmittag schon der Sonnenschein“, heißt es seitens der GeoSphere. Den Westen erreichen am Abend dichte Wolken der nächsten Störungszone. Vor allem im Burgenland und der Oststeiermark sowie im Bergland bläst am Vormittag teils stürmischer, eisiger Nordwind, überall sonst weht der Wind mäßig bis lebhaft. Tiefsttemperaturen minus 6 bis plus 1 Grad, Tageshöchsttemperaturen werden bei minus 3 bis plus 7 Grad liegen.