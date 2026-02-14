Skip to content
/ ©5 Minuten
Ein Bild auf 5min.at zeigt den Winterdienst auf der Autobahn.
Die Unwetterzentrale gibt für den heutigen Samstag einige Wetterwarnungen aus.
Österreich
14/02/2026
Am Samstag

Schneefall: Wetterwarnungen für diese Bundesländer ausgegeben

Der kurze Frühlingsausblick ist in vielen Teilen Österreichs wieder vorbei. Am heutigen Samstag schneit es in einigen Budnesländern.

von Amélie Meier
1 Minute Lesezeit(206 Wörter)

Heute, 14. Februar, schneit es in einigen Bundesländern. Die ASFINAG hat diesbezüglich schon darauf hingewiesen, dass man seine Fahrverhalten anpassen sollte. Auch die Unwetterzentrale gibt einige Warnungen aus.

In diesen Bundesländern gibt es Wetterwarnungen

Für Tirol, Oberösterreich, Niederösterreich und Salzburg gibt die Unwetterzentral (UWZ) eine orange Wetterwarnung aufgrund von Schneefällen aus. Für Vorarlberg und das Burgenland gibt es eine gelbe Warnung, Kärnten, Wien und die Steiermark bleiben grün.

Bild auf 5min.at zeigt die Wetterwarnungen der UWZ
©Screenshot UWZ
Für vier Bundesländer gibt es eine orange Wetterwarnung.

Wetter am Sonntag

Nach Störungsabzug gelangt der Ostalpenraum tagsüber vorübergehend unter Zwischenhocheinfluss. „Vor allem alpennordseitig hält sich bis Mittag tief liegende Restbewölkung mit leichtem Schneefall zwischen dem Tiroler Unterland und dem Wienerwald. Bis zum Abend lösen sich die meisten Wolkenfelder auch im Osten und Norden auf, im Süden überwiegt am Nachmittag schon der Sonnenschein“, heißt es seitens der GeoSphere. Den Westen erreichen am Abend dichte Wolken der nächsten Störungszone. Vor allem im Burgenland und der Oststeiermark sowie im Bergland bläst am Vormittag teils stürmischer, eisiger Nordwind, überall sonst weht der Wind mäßig bis lebhaft. Tiefsttemperaturen minus 6 bis plus 1 Grad, Tageshöchsttemperaturen werden bei minus 3 bis plus 7 Grad liegen.

