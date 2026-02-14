Olympia: Zwischenstand im Herren-Riesentorlauf nach 1. Durchgang

Heute findet der Herren-Riesentorlauf in Bormia statt. Der 1. Durchgang ist bereits vorbei.

In Bormio herrscht heute Hochbetrieb: Das erste Technikrennen der Ski-Herren bei diesen Olympischen Spielen steht an. Auf der anspruchsvollen Stelvio-Piste duellieren sich die Sportler um die Goldmedaille. Der 1. Durchgang ist vorbei, wir haben das Zwischenergebnis für euch.

So lief Olympia bisher für Österreich

Die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo entwickeln sich für das österreichische Team bisher zu einem vollen Erfolg. Stand Mitte Februar hat sich Österreich fest in der Weltspitze etabliert und gehört im Medaillenspiegel zu den absolut führenden Nationen. Mit einer beeindruckenden Bilanz von insgesamt 12 Medaillen stellt der ÖSV seine Vormachtstellung im Wintersport eindrucksvoll unter Beweis.

Der 1. Durchgang des Riesentorlauf

Für die Österreicher Marco Schwarz, Patrick Feuerstein und Stefan Brennsteiner lief der erste Durchgang in Bormio nicht sehr gut. Der Brasilianer Lucas Braathen hat ordentlich vorgelegt, Moderatoren nennen ihn schon im Vorfeld den neuen „Pisten-Pelé“. Ihm folgt der Schweizer Marco Odermatt. Auf Platz 3 derzeit Loic Meillard. Die Ergebnisse findest du unten stehend.

Olympia Herrenriesentorlauf: Ergebnisse des 1. Durchgang 1. Lucas BRAATHEN – 1:13:92

2. Marco ODERMATT – +0:95

3. Loic MEILLARD – +1:57

4. Thomas TUMLER – +1:89

5. Leo ANGUENOT – +1:91

6. Henrik KRISTOFFERSEN – +1:93

7. Stefan BRENNSTEINER – +2:00

2. Durchgang

Der 1. Durchgang verlief für viele vor allem beim 2. Abschnitt nicht so gut. Der 2. Durchgang wird mit Spannung erwartet. Wird Braathen den Riesentorlauf für sich entscheiden?

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.02.2026 um 11:54 Uhr aktualisiert