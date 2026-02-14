Skip to content
Region auswählen:
/ ©Montage: Canva & ÖRK
Foto auf 5min.at zeigt eine Fotomontage von einem Zug und einem Sanitäter.
In Bregenz kam es zu einem tödlichen Unfall mit einem Zug.
Bregenz
14/02/2026
Unfall

Tragödie am Bahnhof Bregenz: 40-Jähriger stirbt nach Gleisquerung

In den frühen Morgenstunden des 14. Februar 2026 kam es beim Bahnhof Bregenz zu einem tödlichen Bahnunfall.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(105 Wörter)

Zwei Männer im Alter von 38 und 40 Jahren übersprangen einen Zaun auf Höhe Bahnhof Bregenz, welcher die Bahnstrecke vom See-Fahrradweg abtrennt und wollten so die Gleise zum Bahnsteig hin überqueren. Ein einfahrender Zug erfasste den 40-jährigen Mann. Trotz sofort eingeleiteter Notbremsung durch den Lokführer wurde dieser einige Meter mitgeschleift.

Mann verstarb noch vor Ort

Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte übernahm die Erstversorgung des Mannes eine, wenige Minuten nach dem Unfall eingetroffene Polizeistreife. Der Mann erlag noch vor Ort seinen schweren Verletzungen. Der 38-jährige Mann blieb unverletzt, erlitt jedoch einen Schock.

Am Einsatz beteiligt:

4 Streifen Bundespolizei

1 Streife Sicherheitswache Bregenz

12 Einsatzkräfte Feuerwehr Bregenz Stadt

5 Einsatzkräfte Betriebsfeuerwehr ÖBB

2 Mitarbeiterinnen KIT Team

7 Personen Rotes Kreuz (1 RTW, 1 NEF)

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: