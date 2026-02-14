Tragödie am Bahnhof Bregenz: 40-Jähriger stirbt nach Gleisquerung

In den frühen Morgenstunden des 14. Februar 2026 kam es beim Bahnhof Bregenz zu einem tödlichen Bahnunfall.

In Bregenz kam es zu einem tödlichen Unfall mit einem Zug.

Zwei Männer im Alter von 38 und 40 Jahren übersprangen einen Zaun auf Höhe Bahnhof Bregenz, welcher die Bahnstrecke vom See-Fahrradweg abtrennt und wollten so die Gleise zum Bahnsteig hin überqueren. Ein einfahrender Zug erfasste den 40-jährigen Mann. Trotz sofort eingeleiteter Notbremsung durch den Lokführer wurde dieser einige Meter mitgeschleift.

Mann verstarb noch vor Ort

Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte übernahm die Erstversorgung des Mannes eine, wenige Minuten nach dem Unfall eingetroffene Polizeistreife. Der Mann erlag noch vor Ort seinen schweren Verletzungen. Der 38-jährige Mann blieb unverletzt, erlitt jedoch einen Schock.