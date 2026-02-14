Skip to content
Heute kam es zu einem Unfall in Vorarlberg.
Österreich
14/02/2026
Verletzt

Alkoholisierter Autofahrer fuhr frontal gegen Betonmauer

In der Nacht von Freitag auf Samstag (14. Februar 2026) kam es in Sibratsgfäll, Vorarlberg, zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person.

Ein 24-jähriger Mann verlor auf der L24 von Sibratsgfäll kommend in einer Linkskurve die Herrschaft über sein Auto und prallte folglich frontal gegen eine rechts neben der Straße befindliche Betonmauer.

Positiv durchgeführter Alkotest

Der Lenker erlitt dabei eine Kopfverletzung (Rissquetschwunde) und wurde ins LKH Bregenz verbracht. Ein mit dem Lenker durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 0,73 mg/l. Am Pkw entstand vermutlich Totalschaden.

