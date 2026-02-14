Streit in Wohnheim endet mit Stichwunde im Brustbereich

Am heutigen Valentinstag kam es im 17. Bezirk in Wien zu einem Streit in einem Wohnheim. Ein Mann hat im Zuge dessen ein Messer gezogen und dem anderen in die Brust gestochen.

Der Betreuer eines Wohnheimes in Wien-Hernals alarmierte heute kurz nach Mitternacht die Polizei, als ein Streit zwischen zwei Bewohnern eskalierte. Ein 31-jähriger Mann soll dabei seinen 44-jährigen Mitbewohner aus bisher ungeklärten Gründen mit einem Messer attackiert haben. Beamte des Stadtpolizeikommandos Ottakring konnten den Tatverdächtigen an der Einsatzörtlichkeit vorläufig festnehmen.

Stichwunde im Brustbereich

Die mutmaßliche Tatwaffe, ein Küchenmesser mit etwa 20 cm langer Klinge, wurde in der Wohnung aufgefunden und sichergestellt. Der 44-Jährige, der eine Stichwunde im Brustbereich erlitten hatte, wurde durch die Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und in ein Spital gebracht. Es bestand keine Lebensgefahr. Der 31-Jährige wurde wegen des Verdachts der absichtlich schweren Körperverletzung angezeigt. Gegen ihn wurden ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Er befindet sich in polizeilichem Gewahrsam.