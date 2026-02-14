Nach Schlägerei: Betrunkener gefährdet Polizisten und flüchtet

In Zell am See kam es Freitagnacht zu einer Schlägerei. Einer der Streithähne stieg betrunken ins Auto und fuhr auf eine Polizistin los.

Am 13. Februar gegen 22 Uhr kam es in einem Lokal in Zell am See zu einem Streit zwischen mehreren Personen. Nach Abschluss der Amtshandlung begab sich einer der Beteiligten vor das Lokal und nahm, augenscheinlich betrunken, ein Auto in Betrieb.

Zuerst auf Polizistin losgefahren, dann gegen ein parkendes Auto

Der Versuch, den Pinzgauer anzuhalten scheiterte, nachdem dieser in Richtung Polizisten fuhr und diese nur durch Ausweichen eine Kollision verhindern konnten. Unmittelbar danach kollidierte der 37-jährige Auto-Lenker mit einem parkenden Fahrzeug.

Unfallenker flüchtete zu Fuß

Aufgrund der hohen Geschwindigkeit wurde das parkende Auto in ein weiteres Auto geschoben, welches sodann mit der Hausmauer kollidierte. Die Fahrzeuge und die Hausfassade wurden beschädigt. Der Unfalllenker flüchtete zu Fuß vom Unfallort. Eine Fahndung verlief vorerst negativ, er wird angezeigt.