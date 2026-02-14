Tödliches Unglück in Salzburg: 13-Jährige stirbt nach Rodelausflug

Donnerstagmittag kam es in Salzburg zu einem schweren Rodelunfall. Ein deutsches Mädchen wurde schwer verletzt. Wie jetzt bekannt wurde, verstarb sie im Krankenhaus.

Was als fröhliches Skilager geplant war, fand ein erschütterndes Ende: Im Salzburger Land kam es am Donnerstagvormittag auf der Rodelbahn Kreuzboden zu einem schweren Unglück, bei dem zwei 13-jährige Schülerinnen einer Schule aus München schwer verunglückten.

13-Jährige stirbt

„Es ist eine Tragödie“, sagte die Schulleiterin, Oberstudiendirektorin Renate Matthias, am Freitagabend gegenüber der Zeitung „tz“. „Leider muss ich den Tod einer Schülerin bestätigen. Sie ist gestern verunglückt und ist heute gestorben.“ Die Mädchen waren mit einer Rodel gegen einen Baum geprallt. Am Freitag erlag die 13-Jährige ihren schweren Verletzungen,