/ ©pixabay
Bild auf 5min.at zeigt eine Rodel im Schnee
Bei einem Rodelausflug in Salzburg verstarb eine 13-Jährige.
Salzburg/Rauris
14/02/2026
Tragödie

Tödliches Unglück in Salzburg: 13-Jährige stirbt nach Rodelausflug

Donnerstagmittag kam es in Salzburg zu einem schweren Rodelunfall. Ein deutsches Mädchen wurde schwer verletzt. Wie jetzt bekannt wurde, verstarb sie im Krankenhaus.

von Amélie Meier
Was als fröhliches Skilager geplant war, fand ein erschütterndes Ende: Im Salzburger Land kam es am Donnerstagvormittag auf der Rodelbahn Kreuzboden zu einem schweren Unglück, bei dem zwei 13-jährige Schülerinnen einer Schule aus München schwer verunglückten.

13-Jährige stirbt

„Es ist eine Tragödie“, sagte die Schulleiterin, Oberstudiendirektorin Renate Matthias, am Freitagabend gegenüber der Zeitung „tz“. „Leider muss ich den Tod einer Schülerin bestätigen. Sie ist gestern verunglückt und ist heute gestorben.“ Die Mädchen waren mit einer Rodel gegen einen Baum geprallt. Am Freitag erlag die 13-Jährige ihren schweren Verletzungen,

