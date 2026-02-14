Olympia: Endstand vom Riesentorlauf – Brasilien holt Gold

Im ersten Durchgang konnte Lucas Braathen glänzen. Nun ist der zweite Durchgang vorbei und das Endergebnis steht.

Der 1. Durchgang ist vorbei. Lucas Braathen war der klare Favorit. Und trotz einiger Schneefälle konnte er sich Gold sichern. Der beste Österreicher im heutigen Riesentorlauf ist Stefan Brennsteiner.

Das war Olympia bisher

Franjo von Allmen darf sich bereits Doppel-Olympiasieger nennen. Er triumphierte zuerst in der prestigeträchtigen Abfahrt auf der Stelvio und legte kurz darauf in der Team-Kombination nach. Doch auch Österreich durfte bereits jubeln! In der Team-Kombination der Herren gab es das erste Edelmetall für Rot-Weiß-Rot. Nach der Abfahrt noch leicht im Hintertreffen, starteten Vincent Kriechmayr und Manuel Feller eine furiose Aufholjagd im Slalom-Durchgang und sicherten sich am Ende hochverdient die Silbermedaille. Der ganz große Wurf gelang dem österreichischen Damen-Duo: Ariane Rädler und Katharina Huber zeigten eine perfekte Abstimmung zwischen Speed und Technik. Mit einer geschlossenen Teamleistung holten sie sich sensationell Gold in der Frauen-Teamkombination und sorgten für den ersten österreichischen Olympiasieg dieser Spiele.

Das Ergebnis des Riesentorlaufes in Bormio

Nach dem ersten Durchgang war Lucas Braathen der absolute Favorit. Er konnte sich auch Gold sichern. Zwei Schweizer erkämpften sich Edelmetall. Marco Odermatt holt sich Silber, Loic Meillard Bronze. Auch Platz 4 geht an einen Schweizer.

Olympia: Die Sieger des Riesentorlaufes 1. Lucas BRAATHEN (Brasilien) – 2:25:00

2. Marco ODERMATT (Schweiz) – +0:58

3. Loic MEILLARD (Schweiz) – +1:17

4. Thomas TUMLER (Schweiz) – +1:45

5. Atle Lie MCGRATH (Norwegen) – +1:82

6. Leo ANGUENOT (Frankreich) – +1:99

7. Henrik KRISTOFFERSEN (Norwegen) – +2:04

8. Stefan BRENNSTEINER (Österreich) – +2:23

9. Marco SCHWARZ (Österreich) – +2:28

10. Joan VERDU SANCHEZ (Andorra) – +2:29

Österreich beim Riesentorlauf

Lucas Baarthen holt für Brasilien Gold. Auch zwei Österreicher haben es unter die Top Ten geschafft. So liegt Stefan Brennsteiner auf Platz 8. Platz 9 geht an den Kärntner Marco Schwarz. FürPatrick Feuerstein gibt es den Platz 16.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.02.2026 um 14:51 Uhr aktualisiert