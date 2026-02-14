Mann verletzt Teenie-Tochter und Ehefrau

Ein 43-jähriger Mann aus Hallwang bedrohte am Abend des 13. Februar seine Lebensgefährtin (39). Zudem wurde der Mann gegenüber seiner Tochter (12) und der 39-jährigen Frau in der gemeinsamen Wohnung in Hallwang handgreiflich und verletzte die beiden unbestimmten Grades. Die Polizisten sprachen ein Betretungs- und Annäherungsverbot aus und brachten den 43-Jährigen in die Justizanstalt Salzburg.