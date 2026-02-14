Skip to content
Region auswählen:
/ ©Fotomontage: Pexels / SİNAN ÖNDER & RK / Trummer
Foto in Beitrag von 5min.at: Zu sehen ist ein Rettungssanitäter, der in Richtung Rettungsauto geht und Kerzen, weil jemand verstorben ist.
Zu einem tödlichen Unfall kam es am Samstag in Niederösterreich,
Herzogenburg
14/02/2026
Am Valentinstag

Tödlicher Unfall: Mann prallte frontal gegen Baum

Ein Niederösterreicher verlor am heutigen Samstag in den frühen Morgenstunden bei einem Unfall sein Leben. Er war mit seinem Auto frontal gegen einen Baum geprallt.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(109 Wörter)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am 14. Februar gegen 7 Uhr auf der L5021 im Gemeindegebiet von Herzogenburg. Ein 65-jähriger Mann aus dem Bezirk St. Pölten lenkte einen Pkw aus Richtung Einöd kommend in Fahrtrichtung Getzersdorf. Das Auto kam aus bislang noch unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem Baum.

Mann verstarb noch an Unfallstelle

Trotz Reanimation durch die Rettungskräfte verstarb der Mann noch an der Unfallstelle. Die Unfallursache ist Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen der Polizeiinspektion Herzogenburg. Aufgrund der Bergungs- und Aufräumarbeiten blieb die L5021 bis etwa 8.30 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: