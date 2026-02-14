Tödlicher Unfall: Mann prallte frontal gegen Baum

Ein Niederösterreicher verlor am heutigen Samstag in den frühen Morgenstunden bei einem Unfall sein Leben. Er war mit seinem Auto frontal gegen einen Baum geprallt.

Zu einem Verkehrsunfall kam es am 14. Februar gegen 7 Uhr auf der L5021 im Gemeindegebiet von Herzogenburg. Ein 65-jähriger Mann aus dem Bezirk St. Pölten lenkte einen Pkw aus Richtung Einöd kommend in Fahrtrichtung Getzersdorf. Das Auto kam aus bislang noch unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem Baum.

Mann verstarb noch an Unfallstelle

Trotz Reanimation durch die Rettungskräfte verstarb der Mann noch an der Unfallstelle. Die Unfallursache ist Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen der Polizeiinspektion Herzogenburg. Aufgrund der Bergungs- und Aufräumarbeiten blieb die L5021 bis etwa 8.30 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt.