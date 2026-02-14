Spielsucht als Motiv: Kassier stahl über 38.000 Euro in nur einer Saison

In den letzten Jahren behielt sich ein 27-jähriger Kassier aus Rumänien immer wieder Einnahmen eines Gasthauses in Unken ein. Der Mann ist geständig, in der Wintersaison 2018/2019 täglich um die 1.000 Euro der Tageseinnahmen nicht verbucht und behalten zu haben. Zudem gibt der Rumäne zu, im Jahr 2026 bereits über 38.000 Euro an Einnahmen an sich genommen zu haben. Das Motiv des 27-Jährigen ist seine Spielsucht, er wird angezeigt.