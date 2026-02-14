Letzter Wunsch: Schwerkranke besucht Herzenskonzert

In der Klosterkirche der Elisabethinnen in Linz wurde ein Konzert zu einem ganz besonderen Moment. Eine schwerkranke Frau von der Palliativstation durfte dank des Vereins „Rollende Engel“ ihren letzten großen Wunsch erleben.

„Go, Song of Mine“ – dieses Konzert wurde für Elisabeth zu etwas ganz Besonderem. Jahrelang war sie stolzes Mitglied eines Chors und sang für ihr Leben gerne. Musik war ihr Element, ihre Freude, ihr Antrieb. Vor wenigen Monaten erkrankte die Dame sehr schwer. Seither befindet sie sich auf einer Palliativstation. Doch eines hat sie nie losgelassen: die Liebe zur Musik. Täglich schwärmte sie davon, wie gerne sie noch einmal singen und ein Konzert besuchen würde. Als sie erfuhr, dass das Vocalensemble Wohlsang mit Erica Eloff in der Klosterkirche der Elisabethinnen auftritt, stand für sie fest: Das wäre ihr größter Wunsch.

Ein Anruf, der alles möglich machte

Die Palliativstation wandte sich an den Verein „Rollende Engel“. Für die ehrenamtlichen Wunscherfüller war sofort klar: Dieser Herzenswunsch soll wahr werden. Wenige Augenblicke später kam bereits die Zusage der Veranstalterin – das Konzert darf besucht werden. Am Tag der Wunscherfüllung machten sich die Ehrenamtlichen Alexandra, Birgit und Florian auf den Weg ins Krankenhaus. Dort wurden sie schon freudig erwartet. Elisabeth war aufgeregt, fast ungläubig. Gemeinsam mit ihrer besten Freundin sollte sie tatsächlich dieses Konzert erleben dürfen.

©Verein Rollende Engel Am Tag der Wunscherfüllung machten sich die Ehrenamtlichen Alexandra, Birgit und Florian auf den Weg ins Krankenhaus zu Elisabeth.

Ein Platz in der ersten Reihe

Mit dem Spezialfahrzeug ging es zur Klosterkirche. Vor Ort wartete bereits die Veranstalterin, alles war vorbereitet. Kurz vor Beginn durfte die kleine Gruppe die restlos ausverkaufte Kirche betreten. Ganz vorne war ein Platz reserviert. Für Elisabeth fühlte es sich an, als würde sie selbst auf der Bühne stehen. Dann begann das Konzert. Die Sänger traten ein, stellten sich auf und starteten nach einer kurzen Ansprache. Der kräftige Gesang erfüllte die Kirche und unterstrich das besondere Ambiente. Für diesen Moment war alles andere vergessen – Elisabeth genoss jede Minute und verspürte keine Schmerzen.

©Verein Rollende Engel | Dank dem Verein „Rollende Engel“ konnte Elisabeth ihr Herzenskonzert in der Klosterkirche besuchen – ein Abend voller Musik und Emotionen.

Tränen für einen Weltstar

Als Star-Sopranistin Erica Eloff die Bühne betrat, änderte sich die Stimmung noch einmal. Wenige Sekunden später hatte Frau Elisabeth Tränen in den Augen. Fasziniert lauschte sie der Stimme ihres Idols. Mehr als 90 Minuten dauerte das Konzert, begleitet von großem Applaus. Doch die größte Überraschung folgte danach: Die Veranstalterin hatte ein persönliches Treffen mit Erica Eloff organisiert. Frau Elisabeth konnte es kaum glauben. Sie sprach mit ihrem Idol, tauschte Worte und durfte zum Abschluss noch ein gemeinsames Foto machen.

