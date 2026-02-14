Traktor stürzt 20 Meter ab – zwei junge Männer verletzt

Im Bezirk Rohrbach ist am Valentinstag ein 8,6 Tonnen schwerer Traktor rund 20 Meter über eine Böschung gestürzt. Zwei 19-Jährige wurden verletzt und ins Klinikum Rohrbach gebracht. Auch Erdreich musste abgetragen werden.

Zu dem Unfall kam es am Samstag, dem 14. Februar 2026, gegen 10.30 Uhr im Gemeindegebiet von Neufelden (Bezirk Rohrbach, Oberösterreich). Ein 19-Jähriger aus dem Bezirk Rohrbach war mit einem Traktor auf einem Parkplatz beziehungsweise am angrenzenden Busterminal unterwegs. Neben ihm saß ein 19-Jähriger aus dem Bezirk Eferding als Beifahrer. Plötzlich verlor der Lenker die Kontrolle über die 8,6 Tonnen schwere Landmaschine. Der Traktor kam von der Fläche ab und stürzte eine rund 20 Meter hohe Böschung hinunter. Trotz des schweren Absturzes konnten sich die beiden Insassen selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Sie erlitten Verletzungen unbestimmten Grades. Nach der Erstversorgung wurden beide ins Klinikum Rohrbach eingeliefert.

Aufwendige Bergung

Die Bergung des Traktors gestaltete sich schwierig. Nur mit Hilfe von schwerem Gerät konnten Feuerwehr, ein Abschleppunternehmen und ein Landwirt die Landmaschine wieder nach oben bringen. Durch den Unfall wurde zudem Erdreich kontaminiert. Dieses wird über Anordnung der Bezirkshauptmannschaft Rohrbach abgetragen.