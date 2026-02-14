Eisiger Nordwind peitscht mit 100 km/h durch Steiermark und Burgenland

Am Sonntag wird es in der Oststeiermark und im Burgenland stürmisch. Auf Bergen und Hügeln sind Böen mit über 100 km/h möglich. Vor allem im Osten bläst ein eisiger Nordwind.

Der Sonntag (15. Februar 2026) steht ganz im Zeichen des Windes. Bereits in der Nacht nimmt er im Osten deutlich zu. „In der Nacht auf den Sonntag nimmt der Wind im Osten deutlich zu. Morgen gibt es besonders auf den Bergen von der Turrach bis zum Schneeberg, sowie im Burgenland zum Teil Sturmböen“, so Unwetter-Österreich. Damit rücken vor allem die Oststeiermark und das Burgenland in den Fokus.

Über 100 km/h im Wechselgebiet

Besonders exponierte Lagen sind betroffen. „Böen von über 100km/h werden für das Wechselgebiet sowie die Hügel im Süd- und Mittelburgenland berechnet“, so Unwetter-Österreich weiter. Damit können auf Bergen und Hügeln sehr kräftige Sturmböen auftreten. In höheren Regionen ist also mit starkem Wind zu rechnen.

Eisiger Nordwind am Vormittag

Auch tagsüber bleibt es ungemütlich. „Vor allem im Burgenland und der Oststeiermark sowie im Bergland bläst am Vormittag teils stürmischer, eisiger Nordwind, überall sonst weht der Wind mäßig bis lebhaft“, wissen die Meteorologen der Geosphere Austria.